台湾の“ドン引き”ブロックにも「得点は疑わなかった」、ニールセン監督が試合後に語ったなでしこJへの信頼と攻撃面の課題
[3.4 女子アジア杯GL第1節 日本 2-0 台湾 パース]
大会初戦を白星で飾った。日本女子代表(なでしこジャパン)は台湾に2-0で勝利。ニルス・ニールセン監督は試合後のフラッシュインタビューで「ワンサイドゲームだった」と振り返った。
日本は序盤からボールを握り、90分を通してボール支配率は約90%を保ち続けた。しかし、相手のドン引きブロックに苦戦。ピンチこそなかったが、なかなかゴールをこじ開けることはできなかった。
それでも後半16分にMF谷川萌々子(バイエルン)が先制ゴールで均衡を破ると、後半アディショナルタイム2分過ぎにはMF清家貴子が勝利を決定づける追加点。しっかりと得点を重ね、2-0で勝ち点3を手にした。
ニールセン監督は、なかなか得点が奪えない展開でも「得点は疑わなかった」と強調。「いつか点は取れるだろうなと思っていた」と力を込めた。
そのうえで、試合内容には改善点を示す。「深い位置への走り込み、クロスへの走り込み、もうちょっと直接的にゴールに向かうような動き、スピードがあってもよかった」と課題を挙げた。
