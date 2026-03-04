高橋はなが谷川の先制弾を好アシスト「萌々子が走っていくのが見えた」、なでしこJの白星スタートに貢献
[3.4 女子アジア杯GL第1節 日本 2-0 台湾 パース]
盤石な守備と、効果的なアシストで、勝利に貢献した。日本女子代表(なでしこジャパン)は台湾に2-0で勝利。攻守に奮闘したDF高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)は「台湾も前半から引いて守ってきたので、ゴール前を崩すのは難しかった。だけど、2-0で勝利できたことはよかった」と安堵の表情を浮かべた。
固いブロックを敷いてきた台湾を相手にゴールが遠かった。守備では高橋らの冷静な動きでほとんどピンチを作らせなかった一方、攻撃は何度もチャンスを作っても打ち崩せない。前半はスコアレスのまま折り返した。
ハーフタイムで共有したことは攻撃面だったという。「ポゼッションのところで素早いパス回しだったり、動きをつけるところ。ニアゾーンのところを取るところ、クロスに対して人数をかけて入っていこうというのは共有した」(高橋)。そして後半16分、均衡を破ったのは高橋が放った一本のロングパスだった。
最後方の高橋が狙ったのは相手守備陣の裏の敵陣PA内。「前半からあそこのポケットが空いてくるというのもわかっていた。そこをうまいタイミングで(谷川)萌々子が走っていくのが見えた」。ロングボールに反応した谷川萌々子が胸トラップから右足シュートを決め、待望の先制点が決まった。
谷川も「アクションしやすかった」と高橋のアシストを称賛。先制点を奪った日本は、高橋を中心に残り時間でも危ない場面は作らせない。後半アディショナルタイムにはMF清家貴子がダメ押しの追加点を決め、難しい大会初戦で価値ある白星を飾った。
盤石な守備と、効果的なアシストで、勝利に貢献した。日本女子代表(なでしこジャパン)は台湾に2-0で勝利。攻守に奮闘したDF高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)は「台湾も前半から引いて守ってきたので、ゴール前を崩すのは難しかった。だけど、2-0で勝利できたことはよかった」と安堵の表情を浮かべた。
固いブロックを敷いてきた台湾を相手にゴールが遠かった。守備では高橋らの冷静な動きでほとんどピンチを作らせなかった一方、攻撃は何度もチャンスを作っても打ち崩せない。前半はスコアレスのまま折り返した。
最後方の高橋が狙ったのは相手守備陣の裏の敵陣PA内。「前半からあそこのポケットが空いてくるというのもわかっていた。そこをうまいタイミングで(谷川)萌々子が走っていくのが見えた」。ロングボールに反応した谷川萌々子が胸トラップから右足シュートを決め、待望の先制点が決まった。
谷川も「アクションしやすかった」と高橋のアシストを称賛。先制点を奪った日本は、高橋を中心に残り時間でも危ない場面は作らせない。後半アディショナルタイムにはMF清家貴子がダメ押しの追加点を決め、難しい大会初戦で価値ある白星を飾った。