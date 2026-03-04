女子アジア杯ファーストゴールは谷川萌々子! アジア制覇へ好発進「この大会、優勝して終われるように」
[3.4 女子アジア杯GL第1節 日本 2-0 台湾 パース]
ファーストゴールで勝利に貢献した。日本女子代表(なでしこジャパン)は台湾に2-0で勝利。後半16分、MF谷川萌々子(バイエルン)が先制ゴールを挙げた。
後方からのロングボールにタイミングよく反応した。後半16分、最終ラインのDF高橋はなが精度の高いロングボールを蹴り、最前線の谷川が反応した。
「相手はオフサイドトラップをかけてくるチームなので、そこは意識して走った。はなさんがしっかり前を向いて、わかりやすいボールだった。アクションしやすかった」。そう語る谷川は冷静に胸トラップでボールを落とし、右足シュートを叩き込んだ。
ドン引きの相手に対し、90分間攻め抜いた結果の勝利。谷川は「粘り強く、低いラインで相手が守ってきたなかで、自分たちが何度も何度もチャンレンジした」と力を込める。「めげずに最後までやれたことが今日の勝ち点3を取れた要因」と振り返った。
2大会ぶり3度目のアジア制覇を狙う。「この大会、優勝して終われるように。一人ひとりが大事な役割があるので、みんなでいい準備をしていきたい」。谷川は勝利の余韻に浸りながら、すでに次戦を見据えていた。
