SR渋谷のホーキンソンが“誰にも負けない”と豪語…千葉Jのムーニーに宣戦布告

3月3日、B1東地区のサンロッカーズ渋谷がチームの公式tiktokを更新。ジョシュ・ホーキンソンが“誰にも負けないこと”を豪語しました。

公開された動画内でホーキンソンは「これだけは誰にも負けないことは？」と問われると、「ゴルフでしょ！」と即答。「Bリーグの選手には負けたことない」と、ここまで無敗ということを明かした。さらにホーキンソンは「千葉ジェッツのジョン・ムーニーが、すごく上手いって聞いたから、いつか勝負したいな」と宣戦布告し、「何回も誘ったことあるけどスケジュールが合わなかった。だから、いつか一緒にプレーしたい」と対戦を熱望した。

ムーニーも大のゴルフ好きで知られており、千葉Jホームの選手入場の際にはゴルフスイングを披露する場面も見られる。オフシーズンなどにはチームメートと一緒にプレーする姿が自身のSNSなどにアップされている。

Bリーグを代表するビッグマンの2人が、ペイントゾーンを飛び出し18ホールで真剣勝負する日が来るのか注目だ。



@sunrockers_shibuya

バスケ日本代表🏀ジョシュ・ホーキンソン選手の「誰にも負けないこと」※バスケ以外で※ #サンロッカーズ渋谷 #Bリーグ #バスケ #日本代表 #ホーキンソン

♬ Bakuretsu Aishiteru - M!LK



