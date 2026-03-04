3月10日よりシーズン2が世界独占配信されるNetflixシリーズ実写版『ONE PIECE』より、サンジを演じているタズ・スカイラーのコメントが到着した。

『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の尾田栄一郎による同名コミックを実写ドラマ化した本作は、伝説の“海賊王”ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。シーズン2では、常識を超えた海“偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれる。

麦わらの一味の1人でありコックを務めるサンジは、料理の腕前だけでなく、足技による戦闘でも大活躍を見せるキャラクター。そんなサンジを演じるスカイラーは、サンジ役に決まってから役作りのために、キックを中心とした日々の厳しいトレーニングと同時に、料理の練習も繰り返し行い、撮影に臨んだという。スカイラーはシーズン1の撮影を振り返り、「サンジらしい戦い方にするためにたくさんの案を出しました。スタントチームとも話し合い、サンジらしさをより感じられるようにするために、お皿を持ったまま戦う練習もしたんです」と、一つひとつのシーンに何時間もの練習に取り組んだうえで撮影を行い、“サンジらしさ”をとことん追求したことを明かした。

海賊の勲章ともいえる賞金首になったルフィと、彼の仲間たちがそれぞれの夢を掲げ、“偉大なる航路（グランドライン）”へと踏み出していく本作。ローグタウン、リヴァース・マウンテン、双子岬、ウイスキーピーク、リトルガーデン、ドラム島と、いくつもの島々を舞台に暗殺者組織のバロックワークスが立ちはだかるなど、危険に満ちた壮大な冒険が描かれる。見どころのひとつには麦わらの一味が多彩な技やアクションを駆使しながら敵へと立ち向かう、激しい戦いの数々がある。そんな戦いの中で一味の1人として頼もしい戦いぶりを見せるサンジは、海上レストランでコックとして働いていたところをルフィに誘われ、海賊になり自身の夢である“オールブルー”を追い求める冒険へと旅立つ。

スカイラーはシーズン1の撮影の時点でアクションの経験がないにもかかわらず、全てのスタントを自身で演じるために死に物狂いでトレーニングに励んだ。実際にスカイラーはシーズン1の際に「朝4時間トレーニングして、劇中で作る料理の練習を何度も繰り返して、その後また4時間トレーニングをします。その後サウナに行きストレッチとして、足を引っ張られたり、背中を押してもらったりしました。おかげですぐに上達しました」と語っている。自身のSNSでは、自分用にと凝った料理を作る姿や、蹴り技を中心としたトレーニング動画を幾度となく投稿し、“サンジらしさ”を追求する絶え間ない努力を見せている。さらに、先日自身のYouTubeチャンネルで投稿した役作りに関する動画では、サンジを演じるうえでのこだわりについて当時を振り返り「トレーナーと一緒に一日中トレーニングをしてキックの練習をしましたが、初めのうちはどれもサンジらしい個性を感じられませんでした。そこからたくさんの案を出し、“サンジらしさ”を出すためにお皿を持ったまま戦う練習を提案し、それだけで50時間くらいの練習に取り組みました」と語った。完成したシーンでは、レストラン・バラティエのなかで暴れ出す客に対してパンを乗せた皿を片手に、サンジが華麗な足さばきでノックアウトする様子が描かれている。

ショーランナー＆製作総指揮のマット・オーウェンズはシーズン2について、「一味は試練に挑み、様々な悪魔の実の能力者と対峙する」と力説しており、シーズン1を超えるスケールの冒険が待っていることを示唆している。

