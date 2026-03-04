YOASOBIが2020年9月1日に配信リリースした楽曲「群青」が、2026年3月4日公開（集計期間：2026年2月23日～3月1日）のBillboard JAPANチャートにおけるストリーミング集計で、累計9億回再生を突破した。

本楽曲は、漫画『ブルーピリオド』にインスパイアされ、ブルボン『アルフォートミニチョコレート』のCMソングとして書き下ろされたもの。2021年には日本テレビ系『スッキリ』内の全国高校生ダンス部応援企画『ダンス ONE プロジェクト’21』のテーマ曲にも起用され、同年末には『NHK紅白歌合戦』で披露された。

また、2022年には、第94回選抜高校野球大会にて入場行進曲として起用。2023年には、洋服の青山60周年特別企画動画『青は、進めだ。2024エール篇』として、高校生が同曲を合唱でカバーし、1本のストーリー化した映像作品が公開。

さらに、2024年1月には日本マクドナルド株式会社が企画する、ポテトが揚がった時の音とアーティストとのコラボ『ティロリミックス』プロジェクトにて、YOASOBI「群青」×Vaundy「花占い」×「ティロリ♪」音をマッシュアップした楽曲「ティロリミックス2024」のMVが公開。リリースから5年を迎えてもなお、幅広い世代から愛される楽曲となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）