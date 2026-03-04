[3.4 ACLE決勝トーナメント1回戦第1戦](ソウル)

※19:00開始

主審:モハンメド・アルホイシ

<出場メンバー>

[FCソウル]

先発

GK 99 ク・ソンユン

DF 5 ヤザン・アルアラブ

DF 16 チェ・ジュン

DF 22 キム・ジンス

DF 96 フアン・アントニオ・ロス

MF 6 フルボイェ・バベツ

MF 8 イ・スンモ

MF 34 ソン・ミンギュ

MF 70 アンデルソン・オリベイラ

FW 9 チョ・ヨンウク

FW 32 パトリク・クリマラ

控え

GK 31 カン・ヒョンム

DF 20 イ・ハンド

DF 30 アン・ジェミン

DF 36 キム・ジウォン

DF 40 パク・ソンフン

DF 63 パク・スイル

MF 41 ファン・ドユン

MF 43 ソン・ジョンボム

MF 7 チョン・スンウォン

FW 11 チョン・ソンフン

FW 17 レオナルド・ルイス

FW 27 ムン・ソンミン

監督

キム・ギドン

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 1 前川黛也

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 4 山川哲史

DF 23 広瀬陸斗

DF 41 永戸勝也

MF 5 郷家友太

MF 7 井手口陽介

MF 52 濱崎健斗

FW 11 武藤嘉紀

FW 13 佐々木大樹

FW 29 小松蓮

控え

GK 71 権田修一

DF 16 カエターノ

DF 43 山田海斗

DF 80 ンドカ・ボニフェイス

MF 18 井出遥也

MF 2 飯野七聖

MF 25 鍬先祐弥

MF 30 山内翔

MF 44 日高光揮

MF 88 乾貴士

FW 10 大迫勇也

FW 35 冨永虹七

監督

ミヒャエル・スキッベ