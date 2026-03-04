FCソウルvs神戸 スタメン発表
[3.4 ACLE決勝トーナメント1回戦第1戦](ソウル)
※19:00開始
主審:モハンメド・アルホイシ
<出場メンバー>
[FCソウル]
先発
GK 99 ク・ソンユン
DF 5 ヤザン・アルアラブ
DF 16 チェ・ジュン
DF 22 キム・ジンス
DF 96 フアン・アントニオ・ロス
MF 6 フルボイェ・バベツ
MF 8 イ・スンモ
MF 34 ソン・ミンギュ
MF 70 アンデルソン・オリベイラ
FW 9 チョ・ヨンウク
FW 32 パトリク・クリマラ
控え
GK 31 カン・ヒョンム
DF 20 イ・ハンド
DF 30 アン・ジェミン
DF 36 キム・ジウォン
DF 40 パク・ソンフン
DF 63 パク・スイル
MF 41 ファン・ドユン
MF 43 ソン・ジョンボム
MF 7 チョン・スンウォン
FW 11 チョン・ソンフン
FW 17 レオナルド・ルイス
FW 27 ムン・ソンミン
監督
キム・ギドン
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 23 広瀬陸斗
DF 41 永戸勝也
MF 5 郷家友太
MF 7 井手口陽介
MF 52 濱崎健斗
FW 11 武藤嘉紀
FW 13 佐々木大樹
FW 29 小松蓮
控え
GK 71 権田修一
DF 16 カエターノ
DF 43 山田海斗
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 18 井出遥也
MF 2 飯野七聖
MF 25 鍬先祐弥
MF 30 山内翔
MF 44 日高光揮
MF 88 乾貴士
FW 10 大迫勇也
FW 35 冨永虹七
監督
ミヒャエル・スキッベ
