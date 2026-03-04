「抜本的な改善へ向けた覚悟を込め…」藤枝が女子チームの名称変更を発表
藤枝MYFCは4日、女子チーム「ルクレMYFC」のチーム名を「MYFCレディース」に変更することを発表した。エンブレム・ロゴについては従来通りとなる。
ルクレMYFCは2025シーズンに東海1部から2部に降格。クラブはチーム名変更の背景について、公式サイトで「2025シーズンの東海2部降格を機に、藤枝MYFCの女子チームとしてまず何をすべきか、何を準備していくべきなのかを、クラブフィロソフィーと照らしあわせながら、あらためて考え直しました。その結果、今後の選手獲得や強化体制を含めた抜本的な改善へ向けた覚悟を込め、チーム名の変更を決定しました」と説明している。
続けて「これをきっかけに、まずは東海2部をしっかり戦い抜き、東海1部への昇格・定着、さらにその上のリーグ参入を見据えたチーム構築を行ってまいります」と表明した。
