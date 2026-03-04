岐阜県と #長良川競技場 のネーミングライツ契約を締結し愛称を「ヒマラヤスタジアム岐阜」に決定しました。



【期間】2026年4月1日〜2031年3月31日 (5年間)



「ヒマスタ」を起点にスポーツを通じた楽しみを届けるべく、全国各地の皆様と交流を深めていきます!#ヒマラヤスタジアム岐阜 #ヒマスタ pic.twitter.com/BoW8rf45qY