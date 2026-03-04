　スポーツ用品販売などを手掛ける株式会社ヒマラヤは3日、FC岐阜のホームスタジアムである岐阜メモリアルセンター陸上競技場(長良川競技場)について、所有する岐阜県と施設命名権契約を締結し、ネーミングライツ・パートナーとなったことを発表した。

　愛称は「ヒマラヤスタジアム岐阜(呼称:ヒマスタ)」に決定。契約期間は2026年4月1日(水)から2031年3月31日(月)までの5年間で、岐阜県によると命名権料は年額800万円となる。

　岐阜市で創業して今年50周年を迎えるヒマラヤは「今回のネーミングライツ取得は、スポーツによって人と人をつなぎ、岐阜から全国へ、そして次の世代へと、社会にポジティブなエネルギーを生み出す一助となると考えております」と述べ、「地域の皆様に支えられ、スポーツとともに歩んできた半世紀への感謝を胸に、『ヒマスタ』を拠点とした各種イベントや試合開催などを通じて、スポーツからより多くの感動・笑顔が生まれるよう貢献してまいります」と表明した。