E&Iクリエイション株式会社は、Amazonの「新生活セール」に参加する。3月3日（火）にスタートした「先行セール」から、本セールが終了する3月9日（月）23時59分まで、対象製品を最大35%OFFで提供する。

AstrHoriやSG-imageといったブランドの交換レンズ、アクセサリーが対象。35%OFFとなるのはAstrHoriの保護クロス「クッツクラッパー」で、786円で購入できる。

セール期間

先行セール：2026年3月3日（火）0時00分～3月5日（木）23時59分 本セール：2026年3月6日（金）0時00分～3月9日（月）23時59分

対象製品（例）

AstrHori 6.5mm F2.0 Fish-Eye

20,400円→19,380円（5%OFF）

SG-image 50mm F1.8 ファントムレンズ

25,960円→23,364円（10%OFF）

AstrHori 9mm F2.8

27,630円→26,248円（5%OFF）

SG-image 24mm F6.3 ウルトラシンレンズ

13,250円→11,925円（10%OFF）

SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ

8,350円→7,515円（10%OFF）

SG-image 35mm F0.95

31,240円→28,116円（10%OFF）

SG-image 50mm F1.4

12,310円→11,079円（10%OFF）

SG-image 35mm F1.2

19,880円→17,892円（10%OFF）

SG-image 7.5mm F2.8 FISHEYE

22,720円→20,448円（10%OFF）

AstrHori 10mm F8.0 II APS-C

9,370円→7,964円（15%OFF）

AstrHori クッツクラッパー

1,210円→786円（35%OFF）