キャンペーン：AstrHori、SG-imageなど交換レンズが最大53％OFF Amazon「新生活セール」で
E&Iクリエイション株式会社は、Amazonの「新生活セール」に参加する。3月3日（火）にスタートした「先行セール」から、本セールが終了する3月9日（月）23時59分まで、対象製品を最大35%OFFで提供する。
AstrHoriやSG-imageといったブランドの交換レンズ、アクセサリーが対象。35%OFFとなるのはAstrHoriの保護クロス「クッツクラッパー」で、786円で購入できる。
セール期間先行セール：2026年3月3日（火）0時00分～3月5日（木）23時59分 本セール：2026年3月6日（金）0時00分～3月9日（月）23時59分
対象製品（例）
AstrHori 6.5mm F2.0 Fish-Eye
20,400円→19,380円（5%OFF）
SG-image 50mm F1.8 ファントムレンズ
25,960円→23,364円（10%OFF）
AstrHori 9mm F2.8
27,630円→26,248円（5%OFF）
SG-image 24mm F6.3 ウルトラシンレンズ
13,250円→11,925円（10%OFF）
SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ
8,350円→7,515円（10%OFF）
SG-image 35mm F0.95
31,240円→28,116円（10%OFF）
SG-image 50mm F1.4
12,310円→11,079円（10%OFF）
SG-image 35mm F1.2
19,880円→17,892円（10%OFF）
SG-image 7.5mm F2.8 FISHEYE
22,720円→20,448円（10%OFF）
AstrHori 10mm F8.0 II APS-C
9,370円→7,964円（15%OFF）
AstrHori クッツクラッパー
1,210円→786円（35%OFF）