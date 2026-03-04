Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¹õÈ±¡ß¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡ªDIOR¤ÇÌ¥¤»¤¿µæ¶Ë¤ÎÈþ¤Ë¡ÖÂ¤·ÁÈþ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤ª´é¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡×
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎHyunjin¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¤¬¡¢DIOR¡Ê¥Ç¥£¥ªー¥ë¡Ë¤Î2026-2027Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥çー¤ËÅÐ¾ì¡£À¤³¦¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û①¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤Ë¡È²¦»ÒÍÍ¡É¤Ê°§»¢¤Ç±þ¤¨¤ë¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó ②～④¥·¥çー²ñ¾ì¤Ç¤Î»Ñ¡¡⑤⑥BLACKPINK¥¸¥¹¤é¥¹¥¿ー¤¬½¸·ë¡¡⑦¥Ñ¥ê¤Ø¸þ¤«¤¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¶õ¹Á¥·¥ç¥Ã¥È¡¡⑧DIOR¤¬°ú¤½Ð¤¹¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÌ¥ÎÏ
¢£Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤Ç¥ªー¥éÊü¤Ä
¥·¥çー¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö3·î3Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥Á¥å¥¤¥ë¥êーÄí±à¤Ç³«ºÅ¡£¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¸ª¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¹õÈ±¤ò¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤Þ¤È¤á¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¥«¥Á¥åー¥·¥ã¤¬¤ï¤ê¤Ë¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤ËÂèÆó¥Ü¥¿¥ó¤Þ¤Ç³«¤±¤¿Çò¥·¥ã¥Ä¡¢¹õ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¡¢¥Ñ¥¤¥½¥óÊÁ¤Î¥·¥åー¥º¤¬¥âー¥É´¶¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØHarper¡Çs BAZAAR Japan¡Ù¤ÏµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢²¦»ÒÍÍ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÍ¥²í¤Ê°§»¢¤Ç±þ¤¨¤ë¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£¡ØELLE Japan¡Ù¤Ï¡¢¥Ïー¥È¥Þー¥¯¤äÅê¤²¥¥¹¤ò¥«¥á¥é¤ËÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ªー¥é¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÊâ¤¯»Ñ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿ô¡¹¤Î¥·¥çー¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤À¤±¤Ë¡¢Í¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡ØELLE TAIWAN¡Ù¤ÏÈþ¤·¤¤Äí±à¤òÇØ·Ê¤Ë¥Ýー¥º¤¹¤ë¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ò¡¢¡ØVogue Hong Kong¡Ù¤Ï¡¢Anya Taylor-joy¡Ê¥¢¥Ë¥ã¡¦¥Æ¥¤¥éー¡á¥¸¥ç¥¤¡Ë¤ÈÏÃ¤·¹þ¤à»Ñ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ª´é¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²¦»Ò¤Î³®Àû¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥ªー¥é¡×¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö´Ö¶á¤Î¥Îー¥Þ¥ë¥«¥á¥é¤Ç¤³¤Î´é¤Î¾®¤µ¤µ¡ª¡ª¡×¡ÖÂ¤·ÁÈþ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¾åÉÊ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£DIOR¤Î¥·¥çー¤Ë¤Ï¡¢BLACKPINK¥¸¥¹¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤â½ÐÀÊ
¤Ê¤ª²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤âBLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎJISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢²ñ¾ì¤ò²Ú¤ä¤«¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£