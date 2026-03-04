乃木坂46 川粼桜1st写真集『エチュード』の裏表紙全4種解禁！「17分間」をオマージュした制服風衣装も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46の川崎桜（「崎」は、たつさきが正式表記）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』の裏表紙4種が公開された。

■川崎桜のかねてより憧れの地であったフランスで撮影

本書は、川崎のかねてより憧れの地であったフランスで撮影。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。

南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨んでいる。

■各種カバー紹介

◎通常版裏表紙（メイン写真）

通常版の裏表紙は、制服風衣装でニースの街並みを歩く写真を採用。制服風の衣装は、自身の乃木坂46 5期生センター曲「17分間」をオマージュしたもの。

◎セブンネットショッピング限定版裏表紙

セブンネットショッピング版の裏表紙は、画角いっぱいに寄った一枚。夜に撮影され、ランプの灯りにに照らされて儚げな表情を浮かべている。

◎楽天ブックス限定版裏表紙

楽天ブックス版の裏表紙は、赤いドレスを着用し、アンニュイな表情を浮かべる一枚。抜けにはニースの観光名所、マセナ広場が写っている。

◎Sony Music Shop限定版裏表紙

Sony Music Shop版の裏表紙は、花束を胸に抱えて笑顔を浮かべる一枚。ニースの市場で撮影され、この日はいろいろな路面店で買い物を楽しんでいた。

PHOTO BY 須江隆治

■書籍情報

2026.04.14 ON SALE

乃木坂46川崎桜 1st写真集『エチュード』

