　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月4日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 290(　　 290)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 123(　　 123)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　60(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1761(　　1761)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 116(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 301(　　 271)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5301(　　5301)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 5(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 614(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6439(　　3968)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 540(　　 324)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 772(　　 630)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　23(　　　23)
日経225ミニ　 　 3月限　　　235568(　137318)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2877(　　1153)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 170(　　　86)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2799(　　1763)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 593(　　 323)
日経225ミニ　 　 3月限　　　136909(　 68303)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1171(　　 347)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　82(　　　28)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　37(　　　37)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 10278(　 10278)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 444(　　 444)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　32(　　　32)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1611(　　1611)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 237(　　 237)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　36(　　　36)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 69775(　 69775)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 586(　　 586)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　21(　　　21)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース