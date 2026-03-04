主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月4日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月4日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 290( 290)
TOPIX先物 3月限 123( 123)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 60( 0)
日経225ミニ 3月限 1761( 1761)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 116( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 301( 271)
日経225ミニ 3月限 5301( 5301)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5( 0)
TOPIX先物 3月限 614( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6439( 3968)
6月限 540( 324)
TOPIX先物 3月限 772( 630)
6月限 23( 23)
日経225ミニ 3月限 235568( 137318)
4月限 2877( 1153)
5月限 170( 86)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2799( 1763)
6月限 593( 323)
日経225ミニ 3月限 136909( 68303)
4月限 1171( 347)
5月限 82( 28)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 37( 37)
日経225ミニ 3月限 10278( 10278)
4月限 444( 444)
5月限 32( 32)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1611( 1611)
6月限 237( 237)
TOPIX先物 3月限 36( 36)
6月限 4( 4)
日経225ミニ 3月限 69775( 69775)
4月限 586( 586)
5月限 21( 21)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
