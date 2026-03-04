　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月4日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　8282(　　2189)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2402(　　1738)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1045(　　 538)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1418(　　1099)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2840(　　1070)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5198(　　1098)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5696(　　5680)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4640(　　4186)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 860(　　 860)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2140(　　2031)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 129(　　 129)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　9086(　　9086)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 598(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1094(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　25(　　　25)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 100(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 130(　　　30)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3663(　　2007)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 546(　　 394)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 855(　　 521)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 114(　　 114)
日経225ミニ　 　 3月限　　　163268(　 68066)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1845(　　 595)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 148(　　　58)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1545(　　 965)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 286(　　 166)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 74317(　 44867)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 909(　　 427)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　78(　　　30)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　34(　　　34)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6068(　　6068)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 257(　　 257)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　11(　　　11)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1869(　　1869)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 115(　　 115)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 45177(　 45177)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 273(　　 273)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　24(　　　24)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

