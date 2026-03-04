主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月4日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月4日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 8282( 2189)
6月限 6( 0)
TOPIX先物 3月限 2402( 1738)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1045( 538)
TOPIX先物 3月限 1418( 1099)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2840( 1070)
TOPIX先物 3月限 5198( 1098)
日経225ミニ 3月限 5696( 5680)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4640( 4186)
6月限 860( 860)
TOPIX先物 3月限 2140( 2031)
6月限 129( 129)
日経225ミニ 3月限 9086( 9086)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 598( 0)
TOPIX先物 3月限 1094( 0)
6月限 25( 25)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 100( 0)
6月限 130( 30)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3663( 2007)
6月限 546( 394)
TOPIX先物 3月限 855( 521)
6月限 114( 114)
日経225ミニ 3月限 163268( 68066)
4月限 1845( 595)
5月限 148( 58)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1545( 965)
6月限 286( 166)
日経225ミニ 3月限 74317( 44867)
4月限 909( 427)
5月限 78( 30)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 34( 34)
日経225ミニ 3月限 6068( 6068)
4月限 257( 257)
5月限 11( 11)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1869( 1869)
6月限 115( 115)
TOPIX先物 6月限 2( 2)
日経225ミニ 3月限 45177( 45177)
4月限 273( 273)
5月限 24( 24)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
