　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月4日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 27600(　 27293)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2046(　　1746)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 24021(　 24021)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 329(　　 329)
日経225ミニ　 　 3月限　　　564899(　564899)
　　　　　 　 　 4月限　　　 12557(　 12557)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 175(　　 175)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 15531(　 15226)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1245(　　 945)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 27289(　 27289)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　10(　　　10)
日経225ミニ　 　 3月限　　　309265(　309265)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2421(　　2421)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 189(　　 189)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 551(　　 551)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4584(　　4584)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2934(　　2934)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2887(　　2479)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4513(　　4497)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　9390(　　9368)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 9(　　　 9)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2883(　　2749)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 288(　　 288)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1870(　　1870)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　7291(　　7291)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 679(　　 679)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　60(　　　60)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1776(　　1776)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3640(　　3640)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4416(　　4416)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 16796(　 16726)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2123(　　2123)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 16861(　 16861)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　 3月限　　　116593(　116593)
　　　　　 　 　 4月限　　　　9139(　　9139)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 798(　　 708)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1494(　　1468)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 177(　　 177)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1317(　　1289)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 100(　　 100)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 853(　　 853)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　95(　　　95)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5323(　　5323)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 337(　　 337)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　87(　　　87)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 157(　　 157)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1508(　　1508)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　 8(　　　 8)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 4(　　　 4)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース