外国証券 先物取引高情報まとめ（3月4日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月4日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 27600( 27293)
6月限 2046( 1746)
TOPIX先物 3月限 24021( 24021)
6月限 329( 329)
日経225ミニ 3月限 564899( 564899)
4月限 12557( 12557)
5月限 175( 175)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 15531( 15226)
6月限 1245( 945)
TOPIX先物 3月限 27289( 27289)
6月限 10( 10)
日経225ミニ 3月限 309265( 309265)
4月限 2421( 2421)
5月限 189( 189)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 551( 551)
TOPIX先物 3月限 4584( 4584)
日経225ミニ 3月限 2934( 2934)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2887( 2479)
6月限 10( 10)
TOPIX先物 3月限 4513( 4497)
日経225ミニ 3月限 9390( 9368)
4月限 9( 9)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2883( 2749)
6月限 288( 288)
TOPIX先物 3月限 1870( 1870)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 3月限 7291( 7291)
4月限 679( 679)
5月限 60( 60)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1776( 1776)
TOPIX先物 3月限 3640( 3640)
日経225ミニ 3月限 4416( 4416)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 16796( 16726)
6月限 2123( 2123)
TOPIX先物 3月限 16861( 16861)
6月限 7( 7)
日経225ミニ 3月限 116593( 116593)
4月限 9139( 9139)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 798( 708)
6月限 3( 3)
TOPIX先物 3月限 1494( 1468)
6月限 177( 177)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1317( 1289)
6月限 100( 100)
TOPIX先物 3月限 853( 853)
6月限 95( 95)
日経225ミニ 3月限 5323( 5323)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 337( 337)
TOPIX先物 3月限 87( 87)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 157( 157)
TOPIX先物 3月限 1508( 1508)
日経225ミニ 4月限 8( 8)
5月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
