外国証券 先物取引高情報まとめ（3月4日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月4日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 35495( 29606)
6月限 4330( 2630)
TOPIX先物 3月限 35933( 34247)
6月限 245( 245)
日経225ミニ 3月限 412043( 411939)
4月限 20002( 8502)
5月限 135( 135)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 25852( 24204)
6月限 2441( 2191)
TOPIX先物 3月限 44863( 44546)
6月限 196( 196)
日経225ミニ 3月限 344240( 344240)
4月限 16637( 6137)
5月限 147( 147)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5272( 2682)
6月限 344( 136)
TOPIX先物 3月限 3966( 3446)
日経225ミニ 3月限 12288( 12288)
4月限 3500( 0)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5338( 3464)
TOPIX先物 3月限 13618( 6261)
日経225ミニ 3月限 6445( 6427)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4227( 3508)
6月限 373( 373)
TOPIX先物 3月限 7320( 6986)
6月限 28( 28)
日経225ミニ 3月限 21411( 21411)
4月限 121( 121)
5月限 32( 32)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5797( 5424)
6月限 51( 51)
TOPIX先物 3月限 6255( 5879)
6月限 88( 88)
日経225ミニ 3月限 9560( 9560)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 18619( 17977)
6月限 3408( 3158)
TOPIX先物 3月限 21614( 21123)
日経225ミニ 3月限 111364( 111364)
4月限 8514( 8514)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4449( 2422)
6月限 650( 350)
TOPIX先物 3月限 2618( 2588)
6月限 281( 281)
日経225ミニ 4月限 9000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4690( 0)
6月限 402( 252)
TOPIX先物 3月限 2940( 2893)
6月限 101( 101)
日経225ミニ 4月限 12000( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1996( 0)
6月限 650( 0)
日経225ミニ 4月限 12500( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 294( 294)
TOPIX先物 3月限 861( 861)
6月限 6( 6)
日経225ミニ 4月限 182( 182)
5月限 8( 8)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
