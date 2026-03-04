　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月4日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 35495(　 29606)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4330(　　2630)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 35933(　 34247)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 245(　　 245)
日経225ミニ　 　 3月限　　　412043(　411939)
　　　　　 　 　 4月限　　　 20002(　　8502)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 135(　　 135)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 25852(　 24204)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2441(　　2191)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 44863(　 44546)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 196(　　 196)
日経225ミニ　 　 3月限　　　344240(　344240)
　　　　　 　 　 4月限　　　 16637(　　6137)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 147(　　 147)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5272(　　2682)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 344(　　 136)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3966(　　3446)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 12288(　 12288)
　　　　　 　 　 4月限　　　　3500(　　　 0)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5338(　　3464)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 13618(　　6261)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6445(　　6427)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4227(　　3508)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 373(　　 373)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7320(　　6986)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　28(　　　28)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 21411(　 21411)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 121(　　 121)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　32(　　　32)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5797(　　5424)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　51(　　　51)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6255(　　5879)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　88(　　　88)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　9560(　　9560)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 18619(　 17977)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3408(　　3158)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 21614(　 21123)
日経225ミニ　 　 3月限　　　111364(　111364)
　　　　　 　 　 4月限　　　　8514(　　8514)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4449(　　2422)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 650(　　 350)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2618(　　2588)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 281(　　 281)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　9000(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4690(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 402(　　 252)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2940(　　2893)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 101(　　 101)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 12000(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1996(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 650(　　　 0)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 12500(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 294(　　 294)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 861(　　 861)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 182(　　 182)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 8(　　　 8)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

