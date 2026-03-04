　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万3250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　23(　　23)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万3375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万3500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 156(　 156)
JPモルガン証券　　　　　　　　　75(　　75)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　56(　　26)
日産証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
広田証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)


◯5万3750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 1)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 120(　　 0)


◯5万3875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　77(　　77)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　74(　　74)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万4000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 305(　 305)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 216(　 122)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　61(　　61)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　32(　　32)
松井証券　　　　　　　　　　　　32(　　32)
楽天証券　　　　　　　　　　　　37(　　29)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　12(　　12)
インタラクティブ証券　　　　　　11(　　11)
みずほ証券　　　　　　　　　　　10(　　10)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 9(　　 9)
フィリップ証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
マネックス証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万4125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万4250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万4375円プット