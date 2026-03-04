「日経225オプション」3月限プット手口情報（4日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 156( 156)
JPモルガン証券 75( 75)
SBI証券 56( 26)
日産証券 9( 9)
BNPパリバ証券 7( 7)
楽天証券 8( 6)
松井証券 6( 6)
広田証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
楽天証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 5( 1)
モルガンMUFG証券 120( 0)
◯5万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 77( 77)
モルガンMUFG証券 74( 74)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 305( 305)
SBI証券 216( 122)
モルガンMUFG証券 61( 61)
BNPパリバ証券 32( 32)
松井証券 32( 32)
楽天証券 37( 29)
三菱UFJeスマート 12( 12)
インタラクティブ証券 11( 11)
みずほ証券 10( 10)
ビーオブエー証券 9( 9)
フィリップ証券 6( 6)
マネックス証券 6( 6)
JPモルガン証券 5( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万4125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯5万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 5( 3)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万4375円プット
