　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万3250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　44(　　44)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 1)


◯5万3375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　57(　　57)
JPモルガン証券　　　　　　　　　40(　　40)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万3500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 119(　 119)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　41(　　41)
ソシエテジェネラル証券　　　　　16(　　16)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　19(　　 9)
楽天証券　　　　　　　　　　　　14(　　 6)
野村証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 3(　　 3)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万3625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　28(　　28)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　20(　　20)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)


◯5万3750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 0)


◯5万3875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　42(　　42)
JPモルガン証券　　　　　　　　　26(　　26)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万4000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 593(　 393)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　96(　　96)
野村証券　　　　　　　　　　　　80(　　80)
シティグループ証券　　　　　　　74(　　74)
JPモルガン証券　　　　　　　　 173(　　73)
ソシエテジェネラル証券　　　　　49(　　49)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 255(　　33)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　20(　　20)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　18(　　18)
楽天証券　　　　　　　　　　　　23(　　17)
松井証券　　　　　　　　　　　　15(　　15)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 5(　　 5)
みずほ証券　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
フィリップ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
山和証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)
大和証券　　　　　　　　　　　 100(　　 0)


◯5万4125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　81(　　61)
JPモルガン証券　　　　　　　　　25(　　25)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万4250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)