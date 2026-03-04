「日経225オプション」3月限プット手口情報（4日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 44( 44)
SBI証券 4( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
楽天証券 3( 1)
◯5万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 57( 57)
JPモルガン証券 40( 40)
BNPパリバ証券 6( 6)
楽天証券 1( 1)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 119( 119)
BNPパリバ証券 41( 41)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
SBI証券 19( 9)
楽天証券 14( 6)
野村証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
ビーオブエー証券 3( 3)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
HSBC証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
松井証券 2( 2)
SBI証券 4( 0)
◯5万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
JPモルガン証券 26( 26)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 593( 393)
BNPパリバ証券 96( 96)
野村証券 80( 80)
シティグループ証券 74( 74)
JPモルガン証券 173( 73)
ソシエテジェネラル証券 49( 49)
SBI証券 255( 33)
HSBC証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 18( 18)
楽天証券 23( 17)
松井証券 15( 15)
モルガンMUFG証券 5( 5)
みずほ証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
山和証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
大和証券 100( 0)
◯5万4125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 81( 61)
JPモルガン証券 25( 25)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
◯5万4250円プット
取引高(立会内)
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 44( 44)
SBI証券 4( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
楽天証券 3( 1)
◯5万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 57( 57)
JPモルガン証券 40( 40)
BNPパリバ証券 6( 6)
楽天証券 1( 1)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 119( 119)
BNPパリバ証券 41( 41)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
SBI証券 19( 9)
楽天証券 14( 6)
野村証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
ビーオブエー証券 3( 3)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
HSBC証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
松井証券 2( 2)
SBI証券 4( 0)
◯5万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
JPモルガン証券 26( 26)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 593( 393)
BNPパリバ証券 96( 96)
野村証券 80( 80)
シティグループ証券 74( 74)
JPモルガン証券 173( 73)
ソシエテジェネラル証券 49( 49)
SBI証券 255( 33)
HSBC証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 18( 18)
楽天証券 23( 17)
松井証券 15( 15)
モルガンMUFG証券 5( 5)
みずほ証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
山和証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
大和証券 100( 0)
◯5万4125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 81( 61)
JPモルガン証券 25( 25)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
◯5万4250円プット
取引高(立会内)