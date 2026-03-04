「日経225オプション」3月限コール手口情報（4日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 130( 130)
UBS証券 50( 50)
SBI証券 40( 18)
BNPパリバ証券 13( 13)
松井証券 11( 11)
JPモルガン証券 10( 10)
野村証券 10( 10)
インタラクティブ証券 7( 7)
楽天証券 9( 5)
マネックス証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
岩井コスモ証券 6( 6)
SBI証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 98( 98)
JPモルガン証券 40( 40)
SBI証券 21( 11)
松井証券 10( 10)
楽天証券 6( 6)
マネックス証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
マネックス証券 6( 6)
SBI証券 3( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
SBI証券 53( 29)
三菱UFJeスマート 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
