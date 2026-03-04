「日経225オプション」3月限コール手口情報（4日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万5250円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 156( 156)
ABNクリアリン証券 154( 154)
JPモルガン証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 649( 424)
BNPパリバ証券 225( 225)
JPモルガン証券 150( 150)
野村証券 72( 72)
SMBC日興証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 33( 33)
シティグループ証券 247( 22)
松井証券 7( 7)
楽天証券 8( 6)
日産証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 16( 2)
安藤証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万4875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯5万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 27( 27)
BNPパリバ証券 16( 16)
SBI証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
シティグループ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
SBI証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 152( 152)
ソシエテジェネラル証券 61( 61)
BNPパリバ証券 32( 32)
SMBC日興証券 30( 30)
HSBC証券 20( 20)
SBI証券 17( 13)
岩井コスモ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
松井証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
