爪が二枚爪に…、割れやすくなった…。40代以降、爪が弱ってしまう理由と対処法
気づけば爪の先がめくれている。伸ばそうとすると割れてしまう。以前よりも明らかに爪が弱くなったと感じることはありませんか？40代以降は、肌だけでなく爪にも変化が現れやすい時期です。
爪の水分量と弾力が変わりやすい
爪はケラチンというタンパク質でできており、適度な水分を含むことで柔軟性を保っています。加齢に伴い水分保持力が低下しやすくなると、爪の層が乾燥し、はがれやすくなります。これが二枚爪の一因です。
日常の刺激が蓄積しやすくなる
洗い物やアルコール消毒、ネイルオフなどの刺激は、爪の表面に少しずつ負担をかけています。若い頃は回復できていたダメージも、40代以降は蓄積しやすくなる傾向も。乾燥と刺激が重なることで、割れやすさが目立つことがあります。
対処の基本は“うるおいを補う”こと
二枚爪の多くは、乾燥と外的刺激が関係しています。ハンドクリームを塗る際に、爪や甘皮部分までしっかり保湿することが第一歩。水仕事の後は保湿を習慣にし、爪やすりは一方向にやさしく整えることも大切です。強く削ったり頻繁にバッファーを使うと、かえって層を薄くしてしまうことがあります。
爪の変化は、体からの小さなサインの１つ。「年齢だから仕方ない」と放置せず、うるおいを補うケアに切り替えることが安定への近道です。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで制作しています ※本記事の内容は、皮膚科専門医の一般的な医学的知見をもとに、編集部が再構成しています
