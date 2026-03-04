急に体が重い日が増えた？40代から“巡りの低下”を感じやすくなる理由
朝から体がどんより重い。特別な運動をしたわけでもないのに、脚がむくみやすい。そんな変化を実感していませんか？40代以降、単なる体の疲れとは少し違う“重さ”を感じやすくなります。その背景には、血流や代謝といった「巡り」の変化があります。
筋肉量のゆるやかな減少
年齢とともに筋肉量は少しずつ減少します。筋肉は血液を送り出すポンプの役割も担っているため、減少すると巡りが滞りやすくなってしまうのです。特に下半身の筋肉が落ちると、むくみや冷えを感じやすくなるでしょう。
自律神経の乱れ
ストレスやホルモンの変化は、自律神経にも影響します。自律神経が乱れて血管の収縮や拡張をコントロールする働きが不安定になると、体温調節や血流にもムラが出やすくなることに。その結果、「なんとなく重い」感覚が増えていくのです。
動くことが整えの第一歩
巡りは、動かさなければ整いにくいもの。激しい運動ではなく、こまめに歩く、ふくらはぎを動かす、深い呼吸を意識することが効果的です。小さな積み重ねが、体の軽さにつながります。
体が重く感じるのは巡りの変化のサインかも。動いて整える習慣を少しずつ取り入れることで、軽さを取り戻していきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：中村チエ（薬剤師）＞ ※画像は生成ACで作成しています
