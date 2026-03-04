2026WBCの初戦を6日に控えた日本代表「侍ジャパン」の山本由伸投手が4日、会見に臨み、WBCを戦うにあたり、所属するドジャースから受けたサポートを明かしました。

山本由伸投手は昨季のワールドシリーズではチームのために献身的な姿をみせ、世界一連覇に貢献しました。WBCでも変わらぬ姿勢で臨みたいとし、「優勝することがみんなの目標なので、そこに向かってチームの一員として頑張っていきたいと思います」と意気込みを語りました。

また、これまでNPB時代にはオリックスで開幕投手を務め、昨季はドジャースでも開幕投手でした。WBCでも初戦のチャイニーズタイペイ戦での先発が有力視されています。開幕投手への思いを聞かれると、意外にも意識することはなく「どの試合も同じ気持ちで、リーグ戦も夏場の試合も、開幕も同じ気持ちです」と語りました。

そしてWBC出場に至った経緯を聞かれると、ドジャースのサポートに言及。「どれだけWBCを大切にしているかを理解してくださっている。ドジャースの一員なので、どちらも大切で、話し合った上で、コンディションもよかったので、ドジャースの開幕にも合わせますし、WBCでも万全でプレーできるので、出場することに決めました」と理由を明かしました。

そして日本代表には、ドジャースの通訳ウィル・アイアトンさんも帯同。その存在の大きさを「データの面も、多才な方なので、僕自身もドジャースにいる時もいろんな面でサポートしていただいていますし、ゲームプラン作るときも一緒に作ったり、ドジャースでプレーするときも、あさっての試合に向かうときも、同じ準備ができるような環境を整えてくださったので助かりました」と述べ、多くの面で活躍するアイアトンさんがチームにいることの心強さを明かしました。