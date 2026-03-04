◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026 グループステージ第1節 日本 2-0 チャイニーズ・タイペイ(日本時間4日、オーストラリア)

キャプテンの長谷川唯選手が苦しみながら勝利した初戦を振り返りました。

この日のなでしこジャパンは前半から攻め立ててボール支配率75%を記録するも、相手の堅い守備に阻まれ前半は無得点と苦戦。それでも後半16分に谷川萌々子選手が先制点を挙げると、後半47分にも清家貴子選手のゴールが生まれ勝利しました。

試合後のインタビューで「厳しい戦いだった」と語った長谷川選手。「初戦ということや相手の戦い方も自分たちにとってすごく厳しかったが、結果だけを求めてしっかり勝って終われて良かった」と安堵(あんど)のコメントを残しました。

無得点の前半にも「『焦らずやろう』と中で話していた」と選手同士でコミュニケーションを取っていたと明かし、後半には「じれずにまずは1点取りにいこうとやっていた。それがちゃんと結果になって良かった」と語りました。

2027年に行われるワールドカップへの出場権がかかる今大会。長谷川選手は「グループステージも決勝トーナメントも厳しい戦いが待っていると思う。優勝目指して頑張りたい」と意気込みました。

なでしこジャパンは次戦、日本時間7日にインドと対戦します。