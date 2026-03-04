¡Ö²ÈÂ²ÁÓ¼º·Ð¸³ÏÃ¤µ¤º¡×28¡ó¡¡¤¢¤·¤Ê¤¬°é±Ñ²ñ¤¬°ä»ùÄ´ºº
¡¡2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î°ä»ù»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÌ±´ÖÃÄÂÎ¡Ö¤¢¤·¤Ê¤¬°é±Ñ²ñ¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ï4Æü¡¢Æ±²ñ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿Åö»þ¤Î»Ò¤É¤â¤ä³ØÀ¸¤Î¿´¤Î¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿ÌºÒ¸å¡¢²ÈÂ²¤òË´¤¯¤·¤¿·Ð¸³¤Ê¤É¤òÏÃ¤»¤ë¿Í¤ä¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢28.8¡ó¤¬¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤¬ÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ë¤Ïº£Ç¯¤Î3·î11Æü»þÅÀ¤Ç39ºÐ°Ê²¼¤Î330¿Í¤¬²óÅú¡£¤³¤ÎÃæ¤ÇÈïºÒ»þ¤ËÃæ¹âÀ¸¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤Ï¡¢ÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦É½¸½¤·¤¿¤é¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¡×¤òµó¤²¤ë¿Í¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÁÓ¼º·Ð¸³¤òÏÃ¤¹¾ì½ê¤¬¡Ö¤¢¤ê¡¢ÏÃ¤»¤¿¡×¤È¤Î²óÅú¤Ï66.7¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£