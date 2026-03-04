タレントの眞鍋かをり（45）が、4日放送のフジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」（後1・50）に出演。WBCに出場するイケメン選手について言及した。

番組では開幕が迫るWBCについて特集。そこで各国のイケメン選手も紹介され、韓国の李政厚（イ・ジョンフ）外野手（27＝ジャイアンツ）の名前が出ると、眞鍋は若干テンションが上がり「イ・ジョンフ選手は私、前回のWBCで見つけました！」と振り返った。

イ・ジョンフは今回のWBCでは韓国代表の主将。父の李鍾範氏が中日でプレーしていたことから、名古屋で生まれた縁もある。

眞鍋は前回の韓国戦を回想し「一瞬、韓国戦でベンチが映った瞬間に“おいちょっと待て。なんか今、格好いいの、いたぞ”って」と、中継で偶然に発見したと回想。

即座にXで検索すると、「同じ日本人女性がいっぱいいました。“今のは誰だ”」と、視線を奪われたという投稿を多く見つけたという。

見た目は韓国ドラマに出てきそうな俳優でもおかしくないと評価し、「野球の映画かな、と思うぐらい。イ・ジョンフ、推しです」と話していた。