石川県白山市にある工場周辺の複数の井戸から、発がん性が指摘される有機フッ素化合物・PFASが検出された問題で、周辺住民に不安が広がっています。白山市は、希望する住民を対象に血液検査を実施する方針を決めました。



住民は：

「これがそうですね。この水でくみ上げてます。飲料水としては飲んではいけないという、アナウンスは来ているんですけど、お話聞きたい」



2月、石川県白山市湊町のDIC北陸工場の地下水から国の指針値の約2000倍のPFASが検出された問題。

その後、周辺地域で行われた水質調査でも、19か所の井戸で基準値を超えていたことが確認されました。



石川県によると、PFASが確認された井戸は、工場から500メートル以内の白山市と能美市の一部に点在。



国が定める基準は、毎日2リットル飲んでも健康に影響がない濃度ですが、今回、最も濃度が高かったところで国の基準の3.6倍の物質が検出されました。



調査結果を受け、水や土壌の化学物質に詳しい金沢大学の長谷川浩教授は、過剰な心配は必要ないものの、水の扱いには注意してほしいと呼びかけます。

金沢大学理工学域物質科学系・長谷川 浩 教授：

「皮膚についたからといって何か被害が生じるということはまずないので、そこは心配されなくても構わない。いま現在、地下水の中にPFASがあると思います。これは無くなるまで、水を飲む、 あるいは野菜などの水やりに使うなどということは、避けた方がいいと思います」



白山市では、希望する住民を対象にした血液検査を、市が独自で実施する方針を決めました。現在、開始時期や実施方法などの検討を進めています。

DICは2月の白山市に続き、5日夜は能美市で住民説明会を開き、今回の経緯などを詳しく説明する予定です。



石川県は、水質調査の範囲をさらに拡大し、成分の分析などを進める方針です。