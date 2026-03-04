鮮やかな飴色と果肉の柔らかさが特徴の「能登志賀ころ柿」。10年前から取り組んできた海外への輸出の業績が認められ4日、国から「フラッグシップ輸出産地」に認定されました。



特定の品目で、海外への輸出のお手本として農林水産省が認定する「フラッグシップ輸出産地」。



その品目は…



「輸出産地認定証。品目かき加工品、干し柿」



石川県志賀町の名産品「能登志賀ころ柿」です。



フラッグシップ輸出産地に選ばれるためには、継続的で安定した輸出であることはもちろん、相手国のニーズに応じた取り組みなどが求められます。





「能登志賀ころ柿」の主な輸出先は、干し柿が親しまれている台湾。個包装が好まれるという現地のニーズに合わせ、新たに機械を導入するなどして輸出を拡大してきました。能登半島地震での加工場の被害も乗り越え、人気キャラクターとのコラボ商品を展開するなど世界へ向けた取り組みを続け、おととしには過去最高となる3600万円の輸出額を記録しました。

今回の認定を受け、ころ柿部会の部会長は…



JA志賀ころ柿部会・吉野 成明 部会長：

「大変光栄な賞をいただいたと思って喜んでおります。要はカキが生らないと一歩前へ進んでいかないので、しっかり収穫ができるようにみんなで防除体制をしっかりして、収穫した後は、出荷までの間、温度と湿度管理が重要になってきますので、おいしくて甘くて柔らかいころ柿を作るように、一生懸命頑張っていきたいと思います」



今回の認定で、海外バイヤーとのマッチングなど、さまざまな形で国の後押しを受けることになる「能登志賀ころ柿」。



他の産地の手本として、輸出への取り組みをさらに推し進め、能登の里山の味を世界へと発信していきます。

