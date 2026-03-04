熊田曜子43歳、グラビアで抜群プロポーション全開！ 「美しすぎる」「ゴージャス」と絶賛の声集まる
タレントで三姉妹の母・熊田曜子が3日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。
【写真】熊田曜子が「スタイル抜群」「ライン美しい」 水着グラビアも（11枚）
普段からグラビア撮影姿などをSNSで披露し、注目が集まっている熊田。一昨年12月にはポールダンス世界大会で2位に入賞、圧倒的に引き締まったスタイルで多くのファンを魅了している。
今回は「本日発売の「FLASH」にグラビアが掲載されてるよ 表紙には『竹林で恥じらいポールダンス』って書いてある やってみたかった夢の竹林ポールが実現したの ドキッとするカットもあるからぜひ本誌をチェックしてね」とつづり、グラビア撮影姿を披露。ファンからは「美しすぎる」「ゴージャス」などのコメントが集まっている。
引用：「熊田曜子」Instagram（@kumadayoko）
