熊田曜子

写真拡大

　タレントで三姉妹の母・熊田曜子が3日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。

【写真】熊田曜子が「スタイル抜群」「ライン美しい」　水着グラビアも（11枚）

　普段からグラビア撮影姿などをSNSで披露し、注目が集まっている熊田。一昨年12月にはポールダンス世界大会で2位に入賞、圧倒的に引き締まったスタイルで多くのファンを魅了している。

　今回は「本日発売の「FLASH」にグラビアが掲載されてるよ　表紙には『竹林で恥じらいポールダンス』って書いてある　やってみたかった夢の竹林ポールが実現したの　ドキッとするカットもあるからぜひ本誌をチェックしてね」とつづり、グラビア撮影姿を披露。ファンからは「美しすぎる」「ゴージャス」などのコメントが集まっている。

引用：「熊田曜子」Instagram（@kumadayoko）