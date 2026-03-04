サウルスが3月25日に1stミニアルバム『HELLO MY LOVE』をCDリリースすることが決定した。

同作は、1月28日に配信リリースされた同名ミニアルバムに新曲「ボロボロック」をCD限定の追加収録曲として加えた特別仕様となっている。3月4日からはLONG PARTY RECORDS、The DomesticにてCD通販の予約受付がスタートした。

サウルスは今作を引っ提げ、3月28日には渋谷eggmanにてThe Whoopsとドミノンストップをゲストに招いたレコ発3マン企画＜1st mini Album『HELLO MY LOVE』レコ発編＞を開催。当日は会場でもCD販売が行われる。チケットはLivePocketにて販売中。

なお、Ba.くるみは本公演をもってサウルスからの脱退を発表している。バンド結成時からのオリジナルメンバー4人にとって節目となるラストステージを現地で体感してほしい。

■1st mini album『HELLO MY LOVE』

2026年3月25日(水) CDリリース

配信はこちら https://lnk.to/saurus_HELLOMYLOVE ＜収録曲＞

M1​.青春症候群

M2​.ええじゃないか

M3​.ラブリー・フランクリン

M4​.パーマ

M5​.夏のせい

M6​.地獄の果て

M7.ボロボロック(CD ONLY) ＜CD取扱店舗＞

・LONG PARTY RECORDS

https://longpartyrecords.com/?srsltid=AfmBOooWNppb21jSfZsiJVVDe7040ldl00PLwVGk2auOsu5T99QHWE4G ・The Domestic

https://ttosdomestic.thebase.in/

■＜サウルス自主企画 1st mini Album「HELLO MY LOVE」レコ発編＞ 2026年3月28日(土)渋谷eggman

出演：サウルス/ The Whoops / ドミノンストップ

開場/開演：18:00 / 18:30

チケット：前売 2,500円（＋1D）

LivePocket(販売中)：https://livepocket.jp/e/saurus0328