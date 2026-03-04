サウルス、1stミニアルバム『HELLO MY LOVE』CDリリースが決定
サウルスが3月25日に1stミニアルバム『HELLO MY LOVE』をCDリリースすることが決定した。
同作は、1月28日に配信リリースされた同名ミニアルバムに新曲「ボロボロック」をCD限定の追加収録曲として加えた特別仕様となっている。3月4日からはLONG PARTY RECORDS、The DomesticにてCD通販の予約受付がスタートした。
サウルスは今作を引っ提げ、3月28日には渋谷eggmanにてThe Whoopsとドミノンストップをゲストに招いたレコ発3マン企画＜1st mini Album『HELLO MY LOVE』レコ発編＞を開催。当日は会場でもCD販売が行われる。チケットはLivePocketにて販売中。
なお、Ba.くるみは本公演をもってサウルスからの脱退を発表している。バンド結成時からのオリジナルメンバー4人にとって節目となるラストステージを現地で体感してほしい。
■1st mini album『HELLO MY LOVE』
2026年3月25日(水) CDリリース
配信はこちら https://lnk.to/saurus_HELLOMYLOVE
＜収録曲＞
M1.青春症候群
M2.ええじゃないか
M3.ラブリー・フランクリン
M4.パーマ
M5.夏のせい
M6.地獄の果て
M7.ボロボロック(CD ONLY)
＜CD取扱店舗＞
・LONG PARTY RECORDS
https://longpartyrecords.com/?srsltid=AfmBOooWNppb21jSfZsiJVVDe7040ldl00PLwVGk2auOsu5T99QHWE4G
・The Domestic
https://ttosdomestic.thebase.in/
■＜サウルス自主企画 1st mini Album「HELLO MY LOVE」レコ発編＞
2026年3月28日(土)渋谷eggman
出演：サウルス/ The Whoops / ドミノンストップ
開場/開演：18:00 / 18:30
チケット：前売 2,500円（＋1D）
LivePocket(販売中)：https://livepocket.jp/e/saurus0328
