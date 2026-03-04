■EP『BEAT』

2026年4月29日（水）発売

予約 https://ldh.lnk.to/beat-pkg

・初回生産限定盤 ※デジパック仕様

形態：CD+Blu-ray

品番：XNLD-10296/B

価格：\6,600 (税込)

Blu-ray収録内容：

・BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FINAL〜 LIVE映像

〈封入特典〉

応募抽選用シリアルナンバー

フォトカードA (全7種中1種ランダム)

・初回生産限定盤 ※デジパック仕様

形態：CD+DVD

品番：XNLD-10297/B

価格：\6,600 (税込)

DVD収録内容：

・BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FINAL〜 LIVE映像

〈封入特典〉

応募抽選用シリアルナンバー

フォトカードA (全7種中1種ランダム)

・通常盤 ※紙ジャケ仕様

形態：CD

品番：XNLD-10298

価格：\1,900 (税込)

〈初回封入特典〉

応募抽選用シリアルナンバー

フォトカードB(全7種中1種ランダム)

・LDHオフィシャルSHOP限定盤 ※デジパック / 三方背ケース仕様、フォトブック付き

形態：CD+2Blu-ray

品番：XNLD-10299/B~C

価格：\8,800 (税込)

Blu-ray収録内容：

・BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FINAL〜 LIVE映像

・BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR “IMPACT” 〜DOCUMENT〜

〈封入特典〉

応募抽選用シリアルナンバー

フォトカードC(全7種セット)

・LDHオフィシャルSHOP限定盤 ※デジパック / 三方背ケース仕様、フォトブック付き

形態：CD+2DVD

品番：XNLD-10300/B~C

価格：\8,800 (税込)

DVD収録内容：

・BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FINAL〜 LIVE映像

・BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR “IMPACT” 〜DOCUMENT〜

〈封入特典〉

応募抽選用シリアルナンバー

フォトカードC(全7種セット)

〈CD収録内容〉※全形態共通

新曲4曲＋インスト含む全8曲

【店舗別購入者特典】

対象の店舗にてお買い上げの方に、先着で下記の特典をプレゼントいたします。

※全ての特典に数に限りがあり、無くなり次第終了となります。

※対象店舗以外での配布はございませんので、予めご了承ください。

■LDHオフィシャルSHOP

・限定外付け特典：ペアフォト(選択1枚/全21種)

・応募抽選特典：『BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2026 “BEAT BLAST Z”』終演後の記念写真撮影会ご招待(各公演最大10名様)

※詳しくは以下詳細ページをご確認ください。

https://ldhrecords.jp/?p=17538

■Amazon.co.jp

・メガジャケ

■セブンネットショッピング

・アンブレラマーカー(各メンバーソロ7種からランダム１種)

■楽天ブックス

・缶バッジ(各メンバーソロ7種からランダム１種)

■上記を除く全国CD SHOP

・特典：A3ポスター

※対象店舗は後日ご案内いたします。