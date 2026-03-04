BALLISTIK BOYZ、NEW EPより新曲「Perfect」を先行配信＋新ビジュアル公開
BALLISTIK BOYZが、4月発売の新作EP『BEAT』より新曲「Perfect」を3月6日(金)に先行配信する。さらに、EP『BEAT』に向けた新ビジュアルが公開された。
新曲「Perfect」は“普段着の恋愛”をテーマに、日常の延長線上にある自然体の想いを丁寧に描いたラブソング。春の季節を感じさせながら、どこか暖かみのある等身大の恋愛模様は、聴く人の記憶にそっと寄り添うような余韻を残す楽曲に仕上がっている。エモーショナルなロックサウンドかつ心地よいテンポ感のトラックに、バイリンガルラッパーとして活躍しているBBY NABEのリリックによって、BALLISTIK BOYZらしい青春感あふれる情景が描かれた。
また、公開された新アーティスト写真はある一室での仲間とのパーティの世界観をイメージしている。スタイリングはラグジュアリー感をあえて避けつつ、POPなストリートファッションでこの春に相応しい爽やかなビジュアルに仕上がった。
■New Single「Perfect」
2026年3月6日（金）配信スタート
https://lnk.to/ballistikboyz-perfect
■EP『BEAT』
2026年4月29日（水）発売
予約 https://ldh.lnk.to/beat-pkg
・初回生産限定盤 ※デジパック仕様
形態：CD+Blu-ray
品番：XNLD-10296/B
価格：\6,600 (税込)
Blu-ray収録内容：
・BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FINAL〜 LIVE映像
〈封入特典〉
応募抽選用シリアルナンバー
フォトカードA (全7種中1種ランダム)
・初回生産限定盤 ※デジパック仕様
形態：CD+DVD
品番：XNLD-10297/B
価格：\6,600 (税込)
DVD収録内容：
・BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FINAL〜 LIVE映像
〈封入特典〉
応募抽選用シリアルナンバー
フォトカードA (全7種中1種ランダム)
・通常盤 ※紙ジャケ仕様
形態：CD
品番：XNLD-10298
価格：\1,900 (税込)
〈初回封入特典〉
応募抽選用シリアルナンバー
フォトカードB(全7種中1種ランダム)
・LDHオフィシャルSHOP限定盤 ※デジパック / 三方背ケース仕様、フォトブック付き
形態：CD+2Blu-ray
品番：XNLD-10299/B~C
価格：\8,800 (税込)
Blu-ray収録内容：
・BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FINAL〜 LIVE映像
・BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR “IMPACT” 〜DOCUMENT〜
〈封入特典〉
応募抽選用シリアルナンバー
フォトカードC(全7種セット)
・LDHオフィシャルSHOP限定盤 ※デジパック / 三方背ケース仕様、フォトブック付き
形態：CD+2DVD
品番：XNLD-10300/B~C
価格：\8,800 (税込)
DVD収録内容：
・BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FINAL〜 LIVE映像
・BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR “IMPACT” 〜DOCUMENT〜
〈封入特典〉
応募抽選用シリアルナンバー
フォトカードC(全7種セット)
〈CD収録内容〉※全形態共通
新曲4曲＋インスト含む全8曲
【店舗別購入者特典】
対象の店舗にてお買い上げの方に、先着で下記の特典をプレゼントいたします。
※全ての特典に数に限りがあり、無くなり次第終了となります。
※対象店舗以外での配布はございませんので、予めご了承ください。
■LDHオフィシャルSHOP
・限定外付け特典：ペアフォト(選択1枚/全21種)
・応募抽選特典：『BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2026 “BEAT BLAST Z”』終演後の記念写真撮影会ご招待(各公演最大10名様)
※詳しくは以下詳細ページをご確認ください。
https://ldhrecords.jp/?p=17538
■Amazon.co.jp
・メガジャケ
■セブンネットショッピング
・アンブレラマーカー(各メンバーソロ7種からランダム１種)
■楽天ブックス
・缶バッジ(各メンバーソロ7種からランダム１種)
■上記を除く全国CD SHOP
・特典：A3ポスター
※対象店舗は後日ご案内いたします。
■＜BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2026 “BEAT BLAST Z”＞
2026年7月8日(水)仙台・仙台サンプラザホール
開場17:45/開演18:30
2026年7月14日(火)埼玉・川口リリア・フカガワみらいホール（メインホール）
開場17:45/開演18:30
2026年7月16日(木)岡山・倉敷市民会館
開場17:45/開演18:30
2026年7月20日(月・祝)大阪・グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）
開場16:00/開演17:00
2026年7月23日(木)岐阜・長良川国際会議場
開場17:45/開演18:30
2026年7月26日(日)新潟・新潟テルサ
開場16:15/開演17:00
2026年7月30日(木)千葉・森のホール21（松戸市文化会館）
開場17:45/開演18:30
2026年8月15日(土)静岡・富⼠市⽂化会館ロゼシアター⼤ホール
開場16:15/開演17:00
2026年8月28日(金)福岡・福岡市⺠ホール
開場17:45/開演18:30
■チケット料金
全自由：\12,100 (チケット代 \11,000＋税)
【詳細はこちら】
https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/41346/
【特設ページはこちら】
https://ballistikboyz.com/specialsite-2.html
関連リンク
◆BALLISTIK BOYZ オフィシャルX
◆BALLISTIK BOYZ オフィシャルInstagram
◆BALLISTIK BOYZ オフィシャルYouTubeチャンネル
◆BALLISTIK BOYZ オフィシャルTikTok