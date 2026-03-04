“菌類”による管理社会を描いたディストピアSF『菌と鉄』アニメ化！ ビジュアル初公開
SF漫画『菌と鉄』のテレビアニメ化が決定し、ティザービジュアル、原作者・片山あやかのスペシャルイラストとコメントが到着した。
【写真】原作・片山あやかからのアニメ化決定イラストも到着！
講談社『別冊少年マガジン』連載中の『菌と鉄』は、人類の脳を支配する“菌類”による管理社会を描いたディストピアSFと人間ドラマを融合させた重厚な作品。「自由とは何か」「人間とは何か」を問うテーマ性で高く評価され、『進撃の巨人』の諫山創も惚れ込んだ、新たなる“絶望”と“抵抗”の物語だ。
原作者の片山あやかは、2007年、読み切り作品『鬼追いの皮』で第78回少年マガジン新人漫画賞に入選しデビュー。翌2008年には、『Star man』で集英社主催・第1回「金のティアラ大賞」グランプリを受賞するなど、新人時代から高い評価を受けてきた。
人類が“菌類”によって支配されている管理社会の中で、イレギュラーな存在の主人公・ダンテ。彼はひとりの少女との出会いをきっかけに、この世界の理（ことわり）を覆す決意をする。
テレビアニメ化解禁に伴い、ティザービジュアルを初公開。原作の世界観を忠実に再現した、本作の魅力を存分に感じられる仕上がりとなっている。
さらに、原作者の片山から、テレビアニメ化をお祝いするコメントと、キャラクターが集結したスペシャルイラストが到着。片山は「動くダンテ達や、少し（S）不思議（F）なこの世界がアニメでどんな風に描かれるのか、一視聴者として私も一緒に楽しみたいです！」と期待を寄せている。
※原作者・片山あやかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■片山あやか（原作）
『菌と鉄』がアニメ化する…！ 最初に聞いた時は半信半疑でしたが、ついにこうして発表できるということは、本当なんだといまだに喜びを噛み締めています…！ すでに頂いているシナリオや各種ビジュアルなど、『菌と鉄』の世界をとても真摯に形にしてくださっていて、アニメ制作に関わる皆様に本当に感謝です。
アニメ監修は毎回ワクワクしています！そしてこんな機会を頂けたのも、読んでくださる皆様のおかげです…！ 動くダンテ達や、少し（S）不思議（F）なこの世界がアニメでどんな風に描かれるのか、一視聴者として私も一緒に楽しみたいです！ 是非是非お楽しみに〜！！
【写真】原作・片山あやかからのアニメ化決定イラストも到着！
講談社『別冊少年マガジン』連載中の『菌と鉄』は、人類の脳を支配する“菌類”による管理社会を描いたディストピアSFと人間ドラマを融合させた重厚な作品。「自由とは何か」「人間とは何か」を問うテーマ性で高く評価され、『進撃の巨人』の諫山創も惚れ込んだ、新たなる“絶望”と“抵抗”の物語だ。
人類が“菌類”によって支配されている管理社会の中で、イレギュラーな存在の主人公・ダンテ。彼はひとりの少女との出会いをきっかけに、この世界の理（ことわり）を覆す決意をする。
テレビアニメ化解禁に伴い、ティザービジュアルを初公開。原作の世界観を忠実に再現した、本作の魅力を存分に感じられる仕上がりとなっている。
さらに、原作者の片山から、テレビアニメ化をお祝いするコメントと、キャラクターが集結したスペシャルイラストが到着。片山は「動くダンテ達や、少し（S）不思議（F）なこの世界がアニメでどんな風に描かれるのか、一視聴者として私も一緒に楽しみたいです！」と期待を寄せている。
※原作者・片山あやかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■片山あやか（原作）
『菌と鉄』がアニメ化する…！ 最初に聞いた時は半信半疑でしたが、ついにこうして発表できるということは、本当なんだといまだに喜びを噛み締めています…！ すでに頂いているシナリオや各種ビジュアルなど、『菌と鉄』の世界をとても真摯に形にしてくださっていて、アニメ制作に関わる皆様に本当に感謝です。
アニメ監修は毎回ワクワクしています！そしてこんな機会を頂けたのも、読んでくださる皆様のおかげです…！ 動くダンテ達や、少し（S）不思議（F）なこの世界がアニメでどんな風に描かれるのか、一視聴者として私も一緒に楽しみたいです！ 是非是非お楽しみに〜！！