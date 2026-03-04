B’z、アルバム『FYOP』に新曲とライブ音源を加えた【FYOP＋盤】を4月リリース決定
B’zが4月8日、最新アルバム『FYOP』に新曲とライブ音源を加えた【FYOP＋盤】をリリースすることが発表となった。
2025年11月にリリースされた通算23作目のアルバムが『FYOP』だ。同アルバムを携えて開催された約7年ぶりのドームツアー＜B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-＞に続き、4月から全国アリーナツアー＜B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-＞がスタートとなる。
この全国アリーナツアーの開催に伴って、TVアニメ『名探偵コナン』オープニングテーマとしてオンエア中の新曲「Heaven Knows」と、2025年の東京ドーム公演で披露されたアルバム『FYOP』収録曲6曲の臨場感あふれる迫力のライブ音源がプラスされた【FYOP＋盤】がリリースされるかたちだ。さらに同作には、特典としてアナザージャケットが封入されるとのこと。
■アルバム『FYOP』
【FYOP＋盤(2CD＋アナザージャケット)】
BMCV-8081 5,000円(税込) / 4,545円(税抜)
封入特典：アナザージャケット
▼CD収録曲
●DISC1
01 FMP
(アサヒスーパードライTVCMタイアップソング)
02 恐るるなかれ灰は灰に
(TBS系 金曜ドラマ『イグナイト -法の無法者-』主題歌)
03 濁流BOY
04 鞭
(ABEMAオリジナルドラマ『インフォーマ -闇を生きる獣たち-』主題歌)
05 INTO THE BLUE
(シチズン ブランド横断コレクション『UNITE with BLUE』CMソング)
06 FAITH？
07 片翼の風景
08 イルミネーション
(NHK 連続テレビ小説『おむすび』主題歌)
09 The IIIRD Eye
(映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』主題歌)
10 その先へ
●DISC2 ※FYOP＋盤にのみ収録
1 Heaven Knows
(読売テレビ・日本テレビ系全国ネット『名探偵コナン』オープニングテーマ)
2 FMP
(ライブ音源＜B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP- at Tokyo Dome＞)
3 恐るるなかれ灰は灰に
(ライブ音源＜B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP- at Tokyo Dome＞)
4 鞭
(ライブ音源＜B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP- at Tokyo Dome＞)
5 INTO THE BLUE
(ライブ音源＜B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP- at Tokyo Dome＞)
6 イルミネーション
(ライブ音源「B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP- at Tokyo Dome＞)
7 The IIIRD Eye
(ライブ音源＜B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP- at Tokyo Dome＞)
■アリーナツアー＜B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-＞
4月11日(土) 福井・サンドーム福井
4月12日(日) 福井・サンドーム福井
4月18日(土) 広島・広島グリーンアリーナ(広島県立総合体育館)
4月19日(日) 広島・広島グリーンアリーナ(広島県立総合体育館)
4月25日(土) 香川・あなぶきアリーナ香川
4月26日(日) 香川・あなぶきアリーナ香川
5月02日(土) 沖縄・沖縄サントリーアリーナ
5月03日(日) 沖縄・沖縄サントリーアリーナ
5月09日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館
5月10日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館
5月16日(土) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
5月17日(日) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
5月23日(土) 大阪・大阪城ホール
5月24日(日) 大阪・大阪城ホール
5月30日(土) 神奈川・横浜アリーナ
5月31日(日) 神奈川・横浜アリーナ
6月06日(土) 千葉・LaLa arena TOKYO-BAY
6月07日(日) 千葉・LaLa arena TOKYO-BAY
6月13日(土) 愛知・IGアリーナ
6月14日(日) 愛知・IGアリーナ
詳細：https://bz-vermillion.com/livegym2026/
