昭和ヘア → 今っぽヘアへ！！【40・50代】に似合う「控えめウルフボブ」

昭和感のあるヘアスタイルは、軽やかさや動きをプラスすることで今っぽくチェンジできそう。今回ご紹介するのは、レイヤーを控えめに入れた、40・50代にも似合う「控えめウルフボブ」。ネオウルフが得意な@motoshi_wtokyo_wolfさんのInstagram投稿を参考にチェック！

収まりがよく伸びてもかわいい

ふんわりとしたエアリーな仕上がりが華やかなウルフボブ。透明感のあるカラーをプラスすることで抜け感が演出されています。@motoshi_wtokyo_wolfさんによると「収まりの良さを考えてカットしているので伸びてもまとまります」とのこと。おしゃれが長く続くのも嬉しいポイントです。

初心者にもおすすめな控えめレイヤー

こちらは、襟足が長めのウルフボブ。トップを長めに残してレイヤーを入れているため、結べるのも魅力です。@motoshi_wtokyo_wolfさんは「初めてウルフに挑戦したいと思ってる方にオススメ」とコメントしています。

レイヤーとシルエットで小顔見え

こちらのウルフボブは、顔まわりのレイヤーがフェイスラインを自然にカバーしてくれそう。首元のくびれによってバランスが整い、小顔見えしそうです。明るめカラーのウルフボブは、より軽やかな雰囲気に見せたい人にぴったりです。

幅広いシーンに対応できる

こちらは、ウルフボブを耳掛けしたアレンジ。耳元のアクセサリーが引き立ち、華やかな印象に仕上がっています。@motoshi_wtokyo_wolfさんは「ノンスタイリングでも可愛い」とコメント。乾かすだけでおしゃれ見えし、シーンに合わせて幅広いアレンジを楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri