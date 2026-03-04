【連載】櫻澤の本気 II 第10回『2026年2月の櫻澤』
【2月3日(火)】
Rayflowerとして初のファンミーティングが行われた。
沢山の花キュー(Rayflower FC会員の俗称)と遊んだ。
テレビ『クイズ！脳ベルSHOW』出演を田澤にちょっとイジられる。
いやぁ、童心にかえった感じで楽しかったよ。
この時のパネルの製作と設営は、櫻澤がやりました。
DIY力強めなドラムが叩けるおじさんです。
【2月9日(月)】
今年は、gibkiy gibkiy gibkiy 結成10周年。
BARKSでインタビューを受けました。
その内容はこちら(https://barks.jp/news/1046599/)。
メンバー4人でインタビューを受けるの凄い久しぶり。
ある種バンドに対する思いや考えを再確認できたなと。
【2月10日(火)】
gibkiy gibkiy gibkiy 新曲のVo. Rec.。
gibkiy gibkiy gibkiyのレコーディングでは、櫻澤が主にデレクションしています。
なので、Vo. Rec.には毎度立会います。
そして今回もkazuma君のエグい唄とその世界観に感服です。
この新曲は、3月・4月の東京・大阪・名古屋公演で来場者に無料配布するものです。
是非是非、ご来場ください。
【2月14日(土)】
翌日がCLUB CITT’A’TTICで行われる＜愉快な仲間達＞。郄野哲とそのリハーサル。
久しぶりに会う哲の手には紙の手提げ袋。
全国を旅している哲のことだから、どこかのお土産かと思いきや、10年前に貸した漫画単行本の返却だった。
演目は主にZIGZO曲になることは決めていたけど、具体的にどの曲をやるかは決めていなかった。
アノ曲コノ曲を軽く演奏してみると、何年も触っていない曲でも、すんなり叩けちゃうんだよ。
体が覚えているんだろうね。
事実上は1/2 ZIGZOなので、竜治とDENがやっているコーラスを櫻澤がやることに。
元々、低めの声なので、張った声で唄うと喉がしんどい。
ボーカリストって、大変だよなぁ。
【2月15日(日)】
＜愉快な仲間達＞本番日。
そして、共演するCool Joeの誕生日前日。
Joeと櫻澤の関係性は、「櫻澤の半分はDEAD ENDでできています」(https://barks.jp/news/874577/)の回で確認してもらえればかと。
そんなJoeから演奏を褒められたことと、本人に直接お祝いができたことが凄く嬉しかった。
共演者全員が気心ふれた関係なので、居心地がいい場でした。
そういえば、哲からも『クイズ！脳ベルSHOW』出演イジられたなぁ。
【2月23日(月)】
訃報を知った。
業界的には、少し先輩になるんだけどね。
頻繁に会う関係ではなかったけど、接点は以前からあってね。
同い歳で、同じ時代を生きたDrummerでね。
ここ数日、なんだかボーっとしちゃって…。
当時から、彼を何かしらで意識していたんだなぁって…。
犒い(ねぎらい)の気持ちです。
■東名阪ツアー＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY「avantgarde,barbarian」＞
【東京公演】
▼＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY × clubasia 30th ANNIVERSARY
avantgarde,barbarian “唾液”＞
3月05日(木) 東京・渋谷 clubasia
open18:15 / start18:45 / 終演20:30(予定)
前売 6,500円 当日 7,500円(ドリンク代別途)
入場特典：未発表音源無料配布 ※東京限定デザイン
LivePocket：https://livepocket.jp/e/gibkiy10_asia30
【大阪公演】
▼＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY avantgarde,barbarian “分泌”＞
4月25日(土) 大阪・心斎橋 CLAPPER
open18:00 / start18:30 / 終演20:10(予定)
前売 6,500円 当日 7,500円(ドリンク代別途)
入場特典：未発表音源無料配布 ※大阪限定デザイン
e+：https://eplus.jp/sf/word/0000057489
【名古屋公演】
▼＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY avantgarde,barbarian “消化”＞
4月26日(日) 愛知・名古屋 HeartLand
open17:30 / start18:00 / 終演19:40(予定)
前売 6,500円 当日 7,500円(ドリンク代別途)
入場特典：未発表音源無料配布 ※名古屋限定デザイン
e+：https://eplus.jp/sf/word/0000057489
■＜Rayflower 15th Anniversary LIVE 2026 ”Moving on！”＞
03月14日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3
03月15日(日) 群馬・前橋DYVER
03月21日(土) 宮城・仙台darwin
03月22日(日) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
03月24日(火) 福島・郡山Hip Shot Japan
03月28日(土) 愛知・名古屋ELL
03月29日(日) 三重・松坂LIVE HOUSE M’AXA
04月04日(土) 富山・SOUL POWER
04月05日(日) 新潟・GOLDEN PIGS RED STAGE
04月11日(土) 岐阜・CLUB ROOTS
04月12日(日) 滋賀・U☆STONE
04月18日(土) 神奈川・新横浜New Side BEACH!!
04月19日(日) 千葉・柏PALOOZA
05月09日(土) 高知・Xpt.
05月10日(日) 徳島・club GRINDHOUSE
05月30日(土) 秋田・Club SWINDLE
05月31日(日) 山形・ミュージック昭和Session
06月13日(土) 熊本・B.9 V1
06月14日(日) 佐賀・GEILS
06月16日(火) 長崎・DRUM Be-7
06月18日(木) 山口・周南rise(LIVE rise SHUNAN)
06月20日(土) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
07月04日(土) 長野・CLUB JUNK BOX
07月05日(日) 山梨・甲府CONVICTION
08月29日(土) 愛媛・松山サロンキティ
08月30日(日) 香川・高松DIME
09月04日(金) 青森・Quarter
09月06日(日) 北海道・札幌cube garden
09月12日(土) 茨城・水戸LIGHT HOUSE
09月13日(日) 栃木・HEAVEN’S ROCK Utsunomiya(VJ-2)
09月24日(木) 島根・松江aztic canova
09月26日(土) 鳥取・米子AZTiC laughs
09月27日(日) 岡山・YEBISY YA PRO
10月06日(火) 兵庫・神戸VARIT
10月08日(木) 鹿児島・CAPARVOホール
10月09日(金) 宮崎・LAZARUS
10月11日(日) 大分・DRUM Be-0
10月12日(月/祝) 福岡・DRUM Be-1
10月17日(土) 石川・金沢Az
10月18日(日) 福井・CHOP
10月28日(水) 和歌山・CLUB GATE
10月29日(木) 京都・MUSE
10月31日(土) 広島・Live space Reed
11月01日(日) 奈良・EVANS CASTLE HALL
11月03日(火/祝) 静岡・Live House浜松窓枠
11月23日(月/祝) 東京・EX THEATER ROPPONGI
11月28日(土) 沖縄・桜坂セントラル
▼チケット
\7,500(税込)
※スタンディング ※整理番号付
※ドリンク代別途必要(5/31山形公演を除く)
関連サイト
◆櫻澤泰徳 オフィシャルサイト
◆櫻澤泰徳 オフィシャルX
◆櫻澤泰徳 オフィシャルInstagram
◆櫻澤泰徳 オフィシャルFacebook
◆櫻澤泰徳 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆櫻澤泰徳 オフィシャルWeb Shop
◆櫻澤泰徳 ドラムレッスン特設ページ
◆gibkiy gibkiy gibkiy オフィシャルサイト
◆Rayflower オフィシャルサイト
◆ZIGZO オフィシャルサイト
◆THE MADCAP LAUGHS オフィシャルサイト
◆梵鉾! オフィシャルサイト