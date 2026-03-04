【2月3日(火)】

Rayflowerとして初のファンミーティングが行われた。

沢山の花キュー(Rayflower FC会員の俗称)と遊んだ。

テレビ『クイズ！脳ベルSHOW』出演を田澤にちょっとイジられる。

いやぁ、童心にかえった感じで楽しかったよ。

この時のパネルの製作と設営は、櫻澤がやりました。

DIY力強めなドラムが叩けるおじさんです。

【2月9日(月)】

今年は、gibkiy gibkiy gibkiy 結成10周年。

BARKSでインタビューを受けました。

その内容はこちら(https://barks.jp/news/1046599/)。

メンバー4人でインタビューを受けるの凄い久しぶり。

ある種バンドに対する思いや考えを再確認できたなと。

【2月10日(火)】

gibkiy gibkiy gibkiy 新曲のVo. Rec.。

gibkiy gibkiy gibkiyのレコーディングでは、櫻澤が主にデレクションしています。

なので、Vo. Rec.には毎度立会います。

そして今回もkazuma君のエグい唄とその世界観に感服です。

この新曲は、3月・4月の東京・大阪・名古屋公演で来場者に無料配布するものです。

是非是非、ご来場ください。

【2月14日(土)】

翌日がCLUB CITT’A’TTICで行われる＜愉快な仲間達＞。郄野哲とそのリハーサル。

久しぶりに会う哲の手には紙の手提げ袋。

全国を旅している哲のことだから、どこかのお土産かと思いきや、10年前に貸した漫画単行本の返却だった。

演目は主にZIGZO曲になることは決めていたけど、具体的にどの曲をやるかは決めていなかった。

アノ曲コノ曲を軽く演奏してみると、何年も触っていない曲でも、すんなり叩けちゃうんだよ。

体が覚えているんだろうね。

事実上は1/2 ZIGZOなので、竜治とDENがやっているコーラスを櫻澤がやることに。

元々、低めの声なので、張った声で唄うと喉がしんどい。

ボーカリストって、大変だよなぁ。

【2月15日(日)】

＜愉快な仲間達＞本番日。

そして、共演するCool Joeの誕生日前日。

Joeと櫻澤の関係性は、「櫻澤の半分はDEAD ENDでできています」(https://barks.jp/news/874577/)の回で確認してもらえればかと。

そんなJoeから演奏を褒められたことと、本人に直接お祝いができたことが凄く嬉しかった。

共演者全員が気心ふれた関係なので、居心地がいい場でした。

そういえば、哲からも『クイズ！脳ベルSHOW』出演イジられたなぁ。

【2月23日(月)】

訃報を知った。

業界的には、少し先輩になるんだけどね。

頻繁に会う関係ではなかったけど、接点は以前からあってね。

同い歳で、同じ時代を生きたDrummerでね。

ここ数日、なんだかボーっとしちゃって…。

当時から、彼を何かしらで意識していたんだなぁって…。

犒い(ねぎらい)の気持ちです。

■東名阪ツアー＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY「avantgarde,barbarian」＞

【東京公演】

▼＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY × clubasia 30th ANNIVERSARY

avantgarde,barbarian “唾液”＞

3月05日(木) 東京・渋谷 clubasia

open18:15 / start18:45 / 終演20:30(予定)

前売 6,500円 当日 7,500円(ドリンク代別途)

入場特典：未発表音源無料配布 ※東京限定デザイン

LivePocket：https://livepocket.jp/e/gibkiy10_asia30

【大阪公演】

▼＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY avantgarde,barbarian “分泌”＞

4月25日(土) 大阪・心斎橋 CLAPPER

open18:00 / start18:30 / 終演20:10(予定)

前売 6,500円 当日 7,500円(ドリンク代別途)

入場特典：未発表音源無料配布 ※大阪限定デザイン

e+：https://eplus.jp/sf/word/0000057489

【名古屋公演】

▼＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY avantgarde,barbarian “消化”＞

4月26日(日) 愛知・名古屋 HeartLand

open17:30 / start18:00 / 終演19:40(予定)

前売 6,500円 当日 7,500円(ドリンク代別途)

入場特典：未発表音源無料配布 ※名古屋限定デザイン

e+：https://eplus.jp/sf/word/0000057489

■＜Rayflower 15th Anniversary LIVE 2026 ”Moving on！”＞

03月14日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3

03月15日(日) 群馬・前橋DYVER

03月21日(土) 宮城・仙台darwin

03月22日(日) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE

03月24日(火) 福島・郡山Hip Shot Japan

03月28日(土) 愛知・名古屋ELL

03月29日(日) 三重・松坂LIVE HOUSE M’AXA

04月04日(土) 富山・SOUL POWER

04月05日(日) 新潟・GOLDEN PIGS RED STAGE

04月11日(土) 岐阜・CLUB ROOTS

04月12日(日) 滋賀・U☆STONE

04月18日(土) 神奈川・新横浜New Side BEACH!!

04月19日(日) 千葉・柏PALOOZA

05月09日(土) 高知・Xpt.

05月10日(日) 徳島・club GRINDHOUSE

05月30日(土) 秋田・Club SWINDLE

05月31日(日) 山形・ミュージック昭和Session

06月13日(土) 熊本・B.9 V1

06月14日(日) 佐賀・GEILS

06月16日(火) 長崎・DRUM Be-7

06月18日(木) 山口・周南rise(LIVE rise SHUNAN)

06月20日(土) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

07月04日(土) 長野・CLUB JUNK BOX

07月05日(日) 山梨・甲府CONVICTION

08月29日(土) 愛媛・松山サロンキティ

08月30日(日) 香川・高松DIME

09月04日(金) 青森・Quarter

09月06日(日) 北海道・札幌cube garden

09月12日(土) 茨城・水戸LIGHT HOUSE

09月13日(日) 栃木・HEAVEN’S ROCK Utsunomiya(VJ-2)

09月24日(木) 島根・松江aztic canova

09月26日(土) 鳥取・米子AZTiC laughs

09月27日(日) 岡山・YEBISY YA PRO

10月06日(火) 兵庫・神戸VARIT

10月08日(木) 鹿児島・CAPARVOホール

10月09日(金) 宮崎・LAZARUS

10月11日(日) 大分・DRUM Be-0

10月12日(月/祝) 福岡・DRUM Be-1

10月17日(土) 石川・金沢Az

10月18日(日) 福井・CHOP

10月28日(水) 和歌山・CLUB GATE

10月29日(木) 京都・MUSE

10月31日(土) 広島・Live space Reed

11月01日(日) 奈良・EVANS CASTLE HALL

11月03日(火/祝) 静岡・Live House浜松窓枠

11月23日(月/祝) 東京・EX THEATER ROPPONGI

11月28日(土) 沖縄・桜坂セントラル

▼チケット

\7,500(税込)

※スタンディング ※整理番号付

※ドリンク代別途必要(5/31山形公演を除く)