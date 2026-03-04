2016年、愛知県蒲郡市で女性が自宅で殺害された事件から、間もなく10年となります。事件はいまだ未解決ですが、2025年には、名古屋で26年前に起きた未解決事件の容疑者が逮捕されていて、遺族は「必ず事件は解決する」と希望を抱いています。



司さん：

「優しい母親だったなと思いますね」



多香子さん：

「本当に頼りがいがある人でした」

蒲郡市に住む杉浦司さん(61)、多香子さん(61)夫婦は10年前、最愛の母・加津代さんを突然失いました。





司さん：「畑仕事が大好きで、自分で作った野菜を多香子の友人・知人にあげたりとか。人が喜んでくれることに喜びを感じるみたいな、心の優しい人だったなと思います」

2016年3月10日、中国への出張から帰宅した杉浦さんの目に飛び込んできたのは、凄惨な光景でした。



司さん：

「母親を捜した時に、こちらで母親が倒れていた」



1階仏間のふすまの陰に隠すように、母・加津代さん(当時73)の遺体がありました。顔にはポリ袋がのせられ、隣の和室から遺体を引きずったような血の跡も残っていました。

司さん：

「母の姿を見た時に首にコードが巻かれていたので、これは事故じゃないな、事件だなと思いました」



自宅北側の窓ガラスは三角形に割られていました。現場の状況などから、何者かがこの窓ガラスを割って侵入し、加津代さんと鉢合わせて殺害した可能性があるとみられています。

これまで捜査員延べ3万8000人以上を投入していますが、事件は今も未解決のままです。



しかし、2人に希望をもたらす出来事が去年10月にありました。26年の時を経て大きく動いた、名古屋市西区の主婦殺害事件です。この事件の遺族・高羽悟さん(69)とは、被害者遺族の会を通して交流があったといいます。

多香子さん：

「自分のことのようにうれしかったです」



司さん：

「26年経った事件も解決できるんだから、私たちの事件も解決できるという強い気持ちになりました」



高羽さんも、杉浦さんのことを気にかけています。



高羽悟さん：

「どういった形で亡くなったのか、犯人がどういう動機で殺したのかとか、そういったことを知らないと一区切りつかないので。杉浦さんご夫婦にはお母さんのためにも、粘り強く希望を捨てないでやって欲しいですよね」



加津代さんの寝室には、事件があった2016年のカレンダーが今も残されたままです。

司さん：

「『必ず事件を解決する、その日が来る』と強く思っていますし、『犯人も覚悟しておけよ』という気持ちで私はいます」



多香子さん：

「どんなことがあっても戻ってくるわけではないですけど、（犯人には）自分がしたことに向き合って、償って、母にも謝ってほしいなと、それが望みですね」



3月10日であの日から10年となります。1日でも早く、亡き母に犯人逮捕の報告を…。その時を待ち続けています。



※情報提供は 蒲郡警察署捜査本部 0120ー110ー463まで