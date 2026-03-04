米ヘビーメタルバンドのラム・オブ・ゴッドのボーカル、ランディ・ブライが、友人たちとUFOを目撃したというエピソードを明かした。ランディはMetal Hammerの質疑応答セッションで、クラッチのボーカル、ニール・ファロンから不思議な物体を目にしたことがあるかと尋ねられた際、ノース・カロライナ州の海辺で友人たちと共に奇妙な物体に遭遇したと語った。



【写真】未解決「レンデルシャムの森事件」調査者の詳細スケッチを入手

ランディによると、滞在先の家のポーチに、サウベインのT―Royとその恋人と座っていたところ、海上に「4個の光が2セット、四角形のパターンで動いていた」のを目にしたという。「片方がこっち、もう一つは反対側みたいに素早く横に動き、上昇したかと思ったら下降して、両方ともすごいスピードで空に消えていった」「正直言って、僕らはパニックになってたよ」と振り返った。



そして、軍用機に精通しているというランディはその光が別物であったとして、「間違いなく未確認飛行物体だった」と続けている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）