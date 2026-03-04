アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃が続き中東情勢が緊迫化しています。



長野市では4日、市民団体による緊急の抗議活動が行われました。



日本時間の先月28日に始まったアメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃。



この攻撃によりイランの最高指導者、「ハメネイ師」が死亡。



イラン側は報復攻撃のほか、原油などを運ぶ重要な海上交通路である「ホルムズ海峡」を事実上、封鎖しています。





中東情勢は緊迫化していて、日本では今後ガソリン価格の高騰も懸念されています。リポート「中東情勢を受けてここ長野市でも攻撃中止を求める緊急の抗議活動が行われています」「無謀な戦争を中止させるため、一緒に立ち上がって訴えよう！」JR長野駅前で4日午後に行われた抗議活動。市民団体などがプラカードや横断幕を掲げ、攻撃の中止を訴えました。市民団体では今後、政府に対しアメリカとイスラエルに抗議するよう求めることを検討したいとしています。大軍拡ストップ県連絡会丸山稔さん「他人事ではないというか、遠く離れた場所に見えるけど日本にも大きな影響がある、平和憲法を持っている日本としては黙っていてはいけないだろうと、 政府もそういうふうにしてほしいと考える」一方の、県内企業…諏訪市に本社を置く「セイコーエプソン」では、サウジアラビアやイスラエルなど中東に販売拠点があり、現地にいる従業員およそ「150人」の安否を確認したところ、「今のところ被害は確認されていない」ということです。今後については「現地当局の指示に従いながら、 身の安全を最優先に行動してもらう」としています。