世界平和統一家庭連合＝旧統一教会に対して東京高裁が解散を命じる決定をしました。

高知県内の被害者の会は会見を開き、教団に対し被害者への謝罪と賠償を求めました。



旧統一教会の高額献金の問題をめぐっては、2025年3月に東京地裁が「長期間にわたり類例のない膨大な被害を生じさせた」として解散を命じましたが、教団側は決定を不服として東京高裁に即時抗告していました。



高裁の審理で、教団側は2009年に出したコンプライアンス宣言以降、被害の訴えは大幅に減っているとしたうえで、元信者による集団調停に対応するなど被害の回復を進めており「解散命令の必要性はない」と主張。2025年11月に審理は終結しましたが、東京高裁は3月4日、教団側の抗告を退け、1審に続き解散を命じる決定をしました。





午前11時過ぎ。県内で被害者の会を立ち上げて支援活動を行ってきた南国市の橋田達夫さんは解散命令のニュース速報を確認すると、支援者らと握手をして喜びあいました。■橋田達夫さん「僕は（解散命令）出ると思ってました。彼らは高知県の場合ですけど、ぜんぜんお金の返済もされてないし、東京の方の本部は返済をしてるとか色々言ってましたが全く高知では違っていた。これが統一教会の現実です」橋田さんはこのあと高知県庁で被害者の会として会見を開き、教団に対して全国の被害者に謝罪をし賠償責任を果たすことを求める声明を出しました。橋田さん自身は、今後県内の旧統一教会幹部を相手に損害賠償請求を起こす予定です。■橋田さん「（教団幹部は）県外に行くわけではない、常に高知で任意団体を作って活動していくと思う。そういうのを見つけてひとつひとつ、ずっと戦いを続けていこうと思っています」3月4日、高知市で街頭にも立った橋田さんなど県内の被害者の会は引き続き電話相談を継続しながら県内の被害の全容解明に努めることにしています。