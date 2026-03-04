〈「性的動画が流出している」と知人男性2人に呼び出され…わいせつ行為を受けた被害女性（21）を襲った巧妙な手口とは〉から続く

交際相手の林諒憲被告（当時23）に撮影された性的動画がネット上に投稿されていると知らされたA子さん。

【画像】「自慰行為に使うから、性行為の動画を撮らせてほしい」と…林諒憲被告が投稿していたアダルトサイト

その直後、動画が拡散していると告げて呼び出した長粼翔磨被告（当時22）と大川健太被告（当時24）からわいせつ行為を受けた。3人の被告の犯行の手口と裁判の行方、そして法廷で明らかになった三者の主張を追った。

◆◆◆

父親と弁護士が「あの2人は怪しくないか」と…

「そうだ、さっきの動画を流そう」

長粼被告はベッドに寝ているA子さんの胸の上にスマホを置いて、動画を流し始めた。

「ホクロの位置が一緒だね」「AV女優みたいだね」などと言って笑い、大川被告はA子さんのズボンと下着を脱がして、陰部を覗き見た。

「オレ、女性器見るのが趣味なんだよね」

やがて長粼被告がA子さんの口の中に男性器を押し込もうとした。それをよけると、A子さんの顔や髪やTシャツに精液がかかった。

「マジであり得ないんだけど……、ティッシュを取って！」

大川被告は精液をかけることはなかったが、執拗にA子さんの足を広げて陰部を凝視した。

一連のわいせつ行為が終わって、A子さんは愛知県警春日井署に連れて行ってもらった。同署では林被告に動画を流出されたことは話したが、長粼被告と大川被告によるわいせつ行為のことは話さなかった。2人とも動画を保存して持っているので、また連絡が取れなくなるようなことがあったら怖いからだ。帰りも2人に送ってもらい、連絡先を消してしまった大川被告のSNSのアカウントも聞いた。



事件を扱った愛知県警春日井署

その翌日、A子さんは父親に相談した。弁護士のところへ行くことになったので、動画が拡散していることを教えてもらった知人として、長粼被告と大川被告にも同行してもらった。

あらかたの説明が終わり、長粼被告と大川被告が帰った後、父親と弁護士が「あの2人は怪しくないか。林とグルなんじゃないか」と口を揃えて尋ねてきた。

「長粼の父親はヤクザだって言ってる」

「ますます怪しいな。他に何かされていることはないか？」

出演契約書が偽造されていた

A子さんは父親に2人からわいせつ行為をされたことを話した。その件で再び春日井署に行ったところ、警察官からも「長粼と大川は怪しい」と言われた。自分以外の大人がすべて「怪しい」と言っているので、A子さんは「私がすべてを打ち明けないと、事件は解決しないんじゃないか」と思い、林被告の自宅で性行為の動画を撮られた経緯から話した。

2025年3月5日、林被告はサイトの事業者に届け出ていた身分証明書から投稿の事実が割り出され、A子さんが入浴しているときに身分証明書を抜き出してコピーし、マッチングアプリで知り合った氏名不詳の女に出演契約書を書いてもらい、運営側に提出したという有印私文書偽造・同行使の疑いで逮捕された。

また、同じ手口で当時18歳の女子高生との性行為を撮影し、無許可で動画を流したという容疑でも再逮捕された。林被告はこのような行為を職業的に繰り返しており、月100万〜200万円の収益を得ていた。林被告は公判で次のように述べた。

「正直、同意を得ることは考えていなかった。被害者が許してくれるんじゃないかと思っていた。同意書を出さないと、アカウントを停止されてしまう。そうなると収益がなくなってしまう。だから、偽造した文書をアップロードした。今思うと、バカなことをしたと思う。父親に『自分の母親にできないことを、よその女性にしていいわけがないだろう！』と叱られた。取り返しのつかないことをして、被害者の人生をメチャクチャにしてしまい、本当に申し訳なく思っています」

余罪の女子高生とは200万円で示談できたが、A子さんには「自分のことしか考えておらず、怒りや悲しみが消えない。厳しく処罰して欲しい」として、示談を拒否された。同年8月22日、名古屋地裁は「1年前にも同種前科で罰金刑を受けており、再犯に及ぶ可能性がある」として、林被告に懲役2年10カ月と罰金150万円の判決を言い渡した。

被害者と食い違う2人の言い分

一方、長粼被告と大川被告も同年2月7日に逮捕され、A子さんに対するわいせつ誘拐と不同意わいせつの罪で起訴された。

2人はA子さんにわいせつ行為をしたことは認めたが、「無理やりではない。A子さんは嫌がっていなかった」と主張した。

2人の説明によると、以前にも林被告に勝手に動画を上げられた女性を助けようとしたことがあり、警察に行く前に女性が林被告に抗議したところ、動画を消されてしまい、何も証拠を保存していなかったため、警察に捜査着手してもらえなかったという。それで対策を万全にして、A子さんに善意で知らせたというのが2人の言い分だ。

長粼被告は被告人質問で次のように話した。

「最初は大川が気付いた。『この子、見覚えないか？』って。僕は彼女とインスタグラムを交換していたから、そこに載せていたものと同じ写真が載っていたので、A子さんじゃないかと思った。確信はなかったが、A子さんと話しているうちに『これ、私だわ』と言われた。動画のサムネイルに“Gカップ美少女”と書いてあったが、A子さんは『私はFだよ』と言っていた。

こちらから持ちかけたわけではないが、ムーディーな雰囲気になり、冗談で服を脱いでほしいと言ったら、『え―っ』と言いながらも、Tシャツを脱いでくれた。ブラジャーも外したので、乳房を揉みました。ズボンと下着も自分で脱ぎ、A子さんは無言で手でしてくれました。自分の父親がヤクザだなんて言っていません。

A子さんのお父さんが怖い人だという話をしていたので、同調して自分の父親も怖いという話をすると、『そうなんだ』と笑っていた。警察署に連れて行った後、自分たちはいったん引き上げたが、A子さんが《終わったから迎えに来て》とインスタのDMで連絡してきたので迎えに行った。2日後にはA子さんの父親と弁護士事務所で会った。父親には『教えてくれてありがとう』と言われ、1万円をもらった」

その後、A子さんに会ったことはなく、逮捕は青天の霹靂で、警察官に「裁判で不利にならないためには、A子さんの話の通りにした方がいい」とアドバイスされ、自分の記憶とは違う供述調書を取られたという。それで「裏切られた」と激怒し、長粼被告は「検察官からの質問はすべて黙秘させていただきます」として、何も答えなかった。

裁判長は「被告人両名の供述内容は到底信用できない」と指摘

大川被告は被告人質問で次のように述べた。

「A子さんには善意で事件のことを教えた。性行為も同意のない状態ではやっていない。私が着衣を脱がして性器を見たと言っているが、そんなことはしていない。動画を発見したときから、わいせつな行為をするとは長粼と一切話していない。

部屋に行こうと持ちかけてきたのもA子さんだった。長粼がA子さんに胸を触っていいかと聞くと、『いいよ』と言っていた。目の前で手でされているのを見てムラムラしてしまい、自分にもしてくれるように頼んだら『いいよ』と言っていた。長粼の父親がヤクザの組長で、私が同調したというのも一切ない」

大川被告はA子さんに動画を見せたときの状況も事細かに説明し、林被告がこれで常習的に金を稼いでいるという話をすると、A子さんは「えっ、マジで。うざいんだけど。きっしょ」と怒っていたという。

A子さんが「一刻も早く動画を消してもらいたい。問い詰めたい」と言うので、そうすると以前に別の被害者の件で逃げられてしまったように、警察に「民事で解決してくれ」と言われかねないと説明すると、A子さんは納得してくれたという。

これらの対策を万全にして警察署に連れて行ったのであり、A子さんの父親に弁護士事務所に呼ばれたときも動画を発見した状況を丁寧に説明し、その後は父親の要望に応えてすべての動画を消去したという。

「その際もA子さんに『感謝している』と言われた。動画を見ていたとき、エッチな雰囲気になったが、A子さんは嫌がっていなかった。ヘルペスだと言われ、自分はトイレで自慰行為をした。

出てくるとA子さんが長粼に精液を髪にかけられたと言っていて、『拭いてほしい』と頼まれた。A子さんの胸の上にスマホを置いて、ホクロの位置が同じだとか、AV女優みたいだなどと言った覚えもありません。終始フレンドリーな雰囲気だった。警察の取り調べでは善意でやったことを説明し、あとは黙秘しました」

大川被告も「検察の反対尋問はどんな質問であれ、一切黙秘します」と拒絶した。2人がA子さんの動画に気付き、警察に被害届を出すきっかけを作ったのだから、事件が解決したと言えるのだろうか。

2026年3月4日、名古屋地裁の吉田智宏裁判長は「被害者は一刻も早く警察に行きたいと願っている中で、初対面の被告人両名と3人で性的行為を行うような雰囲気になり、脅迫行為のない状態で被害者が性的行為に応じることになったというのはあまりにも不自然。これらの経緯について納得できるような説明は一切なく、被告人両名の供述内容は到底信用できない」と指摘。

「被害申告の経緯は一連の事態が生じた状況を全体として合理的かつ俯瞰して説明できるものになっている。その内容は具体的かつ迫真的で自然なものである。脅迫文言も相当具体的で、虚偽供述の動機も見当たらず、記憶違い等もうかがえない。

被告人両名はすぐにでも被害者を警察に連れて行くことが可能だったにもかかわらず、笑いながら動画を見て、わいせつ行為を持ちかけるなど、相談を口実にわいせつ行為に及ぼうとしていたことが合理的に推認できる。拡散への強い不安を抱える被害者に対し、2人がかりでさらなる性加害に及び、恥辱的な言葉を浴びせ、卑劣な行為に及んだ。このような精神的、肉体的苦痛を与えていながら、不合理な弁解に終始し、反省も見られない」として、被告人両名にそれぞれ懲役4年6カ月を言い渡した。

（諸岡 宏樹）