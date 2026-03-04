日本代表「侍ジャパン」は4日、強化試合を行った大阪から5日に開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの舞台である東京に移動した。決戦の地・東京ドームでの練習を終えた山本由伸投手（27＝ドジャース）が公式会見に出席。山本らしい回答で海外メディアも集結した会見場を和ませる場面があった。

「今日、東京ドームで練習して“いよいよだな”っていう気持ちにもなってきましたし、あと1日あるのでしっかり調整してベストな状態でマウンドに上がれたらなと思います」

引き締まった表情で会見の臨んだ山本。“開幕投手”として6日の台湾戦の先発マウンドを託された右腕は「初戦っていうのは凄く難しいところもありますし、そこを任せていただいたので、期待に応えられるようにしっかり仕事したいなと思います」と意気込みを語った。

会見では、3年前はオリックスのエースとして侍ジャパンの優勝に貢献した山本に対して、その後海を渡りドジャースの一員としてワールドシリーズ連覇を達成するなど大きな変化があったことに対して“自分はこう変わった、こう変われた”と思っているかという質問が飛んだ。それに対して「本当に少しずついろいろな経験をして成長できているなと感じますし、その少しずつは振り返ると大きなものになっていて…3年あると凄くいろいろなものが変わるので、自信も前よりはもちろんつきましたし、少しずつの積み重ねが凄く大きなものになっていると思います」と言葉をかみ締めるように回答。この3年で変わったもの、変わらず大事にしているものについて聞かれると「基本的には…変わっていないです」と考えながら答え、「変わっていくことも大事ですし、変わらないことも大事ですので…調子に乗っていたら注意してください」と報道陣にほほ笑みかけた。誠実に答える姿、山本らしい回答に会見場も温かい笑いに包まれた。

侍ジャパンのWBC1次ラウンド（R）日程は以下の通り。

3月6日 WBC1次R（東京D）台 湾戦 19時〜

3月7日 WBC1次R（東京D）韓 国戦 19時〜

3月8日 WBC1次R（東京D）豪 州戦 19時〜

3月10日 WBC1次R（東京D）チェコ戦 19時〜