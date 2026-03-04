「レベルが違う」工藤静香、美しい手作りちらしずしに絶賛の声！ 「なんて綺麗な」「でっかっ!!」
歌手の工藤静香さんは3月3日、自身のInstagramを更新。手作りのちらしずしを公開し、ファンから絶賛の声が寄せられています。
【写真＆動画】工藤静香作の美しいちらしずし
ファンからは「なんて綺麗なちらし寿司」「見た目も美しくて絶対美味しい」「お花畑みたいに華やか」「レベルが違う」「本当に凄すぎる!!」などの声が。ほかにも「はまぐりでっかっ!!」「このデカさの蛤初めて見ました！」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「お花畑みたいに華やか」工藤さんは「こんなに美しい鯛のアラが売っているとラッキーな気持ちになりませんか？笑 ひな祭りはちらし寿司を作りたくなります！ そしておっきな蛤！」とつづり、5枚の写真と1本の動画を投稿。ひな祭りに作った料理を載せています。ちらしずしは飾り切りや盛り付けが工夫されており、とても美しいです。大きなはまぐりが入った鯛のあら汁もおいしそうで、食欲をそそります。
「美味しそうな木村家の食卓」2月16日にも手料理を投稿していた工藤さん。鶏肉の炒め物や卵焼きなど、どれもオリジナルのレシピのようで、作り方の説明も添えています。ファンからは「美味しそうな木村家の食卓」「もうお店やーん」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
