お笑いコンビ「ニッチェ」の江上敬子（41）が4日、公式ブログを更新。しばし日本を離れることを報告した。

前日の仕事帰りに自宅に戻ると、「ご近所の方がちらし寿司を作って持ってきてくださっていましたー。毎年ありがとうございます」と、ひな祭りの日にご馳走を用意してくれたご近所さんの嬉しいサプライズを最初に紹介。イクラをふんだんに使った豪華な寿司には、人気キャラクター「すみっコぐらし」のはんぺんも載っていて、「あるの知らなくて、可愛いし最高〜」「さっちゃんは、この子たちを3個も食べていました」と22年10月に誕生した長女“さっちゃん”が大喜びしていることもつづった。

ニッチェは昨年12月に行われた「女芸人No.1決定戦THE W」に7年ぶりに出場し、見事に優勝。その後も隔週レギュラーのTBS「王様のブランチ」で各地を飛び回るなど、かなりお忙しのよう。江上は「そして今日は、始発で名古屋へ行き、生放送に出演した後、成田空港へ!!」とし、さらに「しばらく日本を離れます」とつづって、空港ロビーで相方の近藤くみこ（43）とともに搭乗を待つ様子を投稿した。

これにファンは「ちらし寿司、よかったですね」「どちらへ行かれるんですかね」「お仕事?」「気をつけて行ってらっしゃい」「元気いっぱいでお早いお帰りを〜」「どこだろう…ワクワク」などとコメントを書き込んだ。