ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が３月５日に東京ドームで開幕し、２０の国・地域が４組に分かれて争う１次ラウンドがスタートする。

多くのチームが米大リーグで活躍するスター選手らをそろえ、２大会連続４度目の優勝を目指す日本代表「侍ジャパン」の前に立ちはだかる。６回目を迎える今大会は、どのチームが頂点に立つのか。ライバルの戦力を探った。

アメリカ、オールスター級そろう

２大会ぶりの頂点を目指し、大リーグのオールスターと言えるメンバーがそろった。実績だけで見れば、間違いなく優勝候補筆頭だ。

打撃陣はジャッジ（ヤンキース）、ハーパー（フィリーズ）というリーグ最優秀選手（ＭＶＰ）の複数回受賞者が入り、昨季のア・ナ各リーグの本塁打王、６０発のローリー（マリナーズ）と５６発のシュワーバー（フィリーズ）が並ぶ。走攻守の三拍子がそろった遊撃手のウィット（ロイヤルズ）も注目の一人だろう。

投手陣は、準優勝だった前回よりも強力になった。象徴的なのが、昨季ア・ナ各リーグでサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）に選ばれたスクバル（タイガース）とスキーンズ（パイレーツ）。スクバルは１次ラウンドの１試合しか先発しない意向を示しているが、他にも昨季１５勝のウェブ（ジャイアンツ）、同１２勝のホームズ（メッツ）ら実績のある投手が名を連ね、層は厚い。

メキシコ、強打の捕手キルクが軸

２０２３年大会で躍進を遂げた。１次ラウンドで同組の米国を退け、１位通過。準々決勝でプエルトリコを破って初の４強入りを果たした。準決勝では逆転サヨナラ負けをしたものの、日本を追い詰めた。

打線の軸は、昨季ワールドシリーズで２本塁打を放った強打の捕手キルク（米ブルージェイズ）だ。昨季は自己最多２７本塁打で、前回大会では腕を組むポーズで人気者になったアロサレナ（米マリナーズ）も健在。投手陣では昨季３８セーブのムニョス（同）、通算７７勝のウォーカー（米フィリーズ）らが顔をそろえる。

イタリア、１０９勝右腕ノラらが中心

イタリアにルーツを持つ米国出身者がチームの大半を占め、大リーグでプレーする選手も多い。打線のキーマンは、前回に続いて代表入りしたパスクアンティノ（米ロイヤルズ）。昨季はいずれも自己最多となる３２本塁打、１１３打点をマークした。投手陣は通算１０９勝のノラ（米フィリーズ）、５４勝のロレンゼン（米ロッキーズ）の両右腕らが中心。

６大会連続の出場。前回大会では８強入りした。準々決勝で日本と対戦し、先発の大谷に抑えられるなど、３―９で敗れた。今大会は初の４強を目指す。

イギリス、バハマ出身・チザムが鍵

初出場を果たした２０２３年大会では、１次ラウンドで印象的な戦いを見せた。４強入りするメキシコには１―２で敗れたものの終盤まで接戦を演じ、コロンビアには競り勝ってＷＢＣ初勝利を挙げた。

英連邦のバハマ出身のチザム（米ヤンキース）が攻守でカギを握る。昨季、３１本塁打、８０打点を挙げた二塁手で、今大会では共同主将を務める。投手陣では、大リーグデビューした２４年に３勝を挙げ、現在はマーリンズ所属のピーターセン、昨季は主に救援で３１試合に登板したベック（米ジャイアンツ）が引っ張る。

ブラジル、ヤクルト・松元ユウイチが監督

ヤクルトの元外野手で、現ヘッドコーチの松元ユウイチ監督が指揮を執る。昨年３月の予選を突破、３大会ぶり２度目の出場権を勝ち取った。松元監督が主将を務め、初出場だった２０１３年大会では１次ラウンドで３連敗で敗退しており、ＷＢＣ初勝利を目指す。

大リーグでプレーする選手はいないが、注目はエンゼルスのマイナーに所属する外野手ルーカス・ラミレス。大リーグ公式サイトによると、メジャー通算５５５本塁打のマニー・ラミレスさんの息子で、父がレッドソックスなどでつけた背番号２４で登録されている。