「ミュージックバンク」の歴代男性MC(写真左より、ムン・サンミン、イ・チェミン、新MCのキム・ジェウォン)

1月30日に放送された「#1278」をもって、2024年5月から約1年8ヶ月にわたり番組を支えてきたムン・サンミンがMC卒業を迎えた韓国KBSの人気音楽番組"ミューバン"こと「ミュージックバンク」。同時に"音色の妖精"とも称される天性の歌声を持つILLIT(アイリット)のMINJU(ミンジュ)も卒業し、男性＆女性MCが一新された。

そして「#1281」(韓国放送日：2026年2月27日)では、四半世紀以上の歴史をもつ同番組の"第40代MC"として、izna(イズナ)のBANG JEE MIN(バン・ジミン)と新進俳優キム・ジェウォンが登場。特に、相次ぐNetflixシリーズへの出演で躍進著しいジェウォンの起用には熱い視線が注がれている。

まるでカップル！キム・ジェウォン＆BANG JEE MIN(izna)の2ショット(「ミュージックバンク #1281」より) (C)KBS

■かつてはパク・ソジュンやパク・ボゴムも！「暴君のシェフ」でブレイクしたイ・チェミンらに続く...？ネクストブレイク必至の新MC、キム・ジェウォンへの期待

「ミュージックバンク」第30代MCのパク・ソジュン＆ユン・ボラ (C)KBS

「ミュージックバンク」第31代MCのパク・ボゴム＆アイリーン (C)KBS

韓国の音楽番組ではK-POPアイドルがMCに起用されるケースが多いが、"ミューバン"では放送を開始した1998年から多くの俳優たちが抜擢されてきた。その中にはハリウッドデビューも果たしたパク・ソジュン(第30代)や、その音楽的素養や語学力を生かし「ミュージックバンク」の海外公演では今もMCを務めるパク・ボゴム(第31代)といったビッグスターの名前も...。

「ミュージックバンク」第36代MCのSOOBIN(TOMORROW X TOGETHER)＆アリン(OH MY GIRL) (C)KBS

「ミュージックバンク」第37代MCのSUNGHOON(ENHYPEN)＆WONYOUNG(IVE) (C)KBS

2020年代に入ってからはTOMORROW X TOGETHERのSOOBIN(スビン)、ENHYPENのSUNGHOON(ソンフン)といった"HYBE組"の連続起用が話題を集めたが、近年ではまた新進俳優にシフトチェンジ。

IVE・WONYOUNG(ウォニョン)と並んでも引けを取らない抜群のビジュ＆スタイル(190cm)が衝撃を与えたイ・チェミン(第38代)は、ほぼ無名の状態から、「暴君のシェフ」(2025年)でユナ(少女時代)演じる主人公の相手役を務めるまでに。同じく190cmを誇るモデル出身のムン・サンミン(第39代)も「愛する盗賊様よ」(2026年)で存在感を放つなど、次世代スターを輩出する"登竜門"的な存在であることが顕著になってきた。

「ミュージックバンク」第38代MCのイ・チェミン＆WONYOUNG(IVE) (C)KBS

「ミュージックバンク」第39代MCのムン・サンミン＆HONG EUNCHAE(LE SSERAFIM) (C)KBS

「ミュージックバンク(字幕付き) #1281」 (C)KBS

そんな前任の2人とも共通する抜群のスタイル(188cm)と爽やかなビジュアルが目を奪うキム・ジェウォンは、チェミンのブレイクへの足がかりにもなった学園ドラマ「ヒエラルキー」(2024年)や「ウンジュンとサンヨン」(2025年)、「サラ・キムという女」(2026年)といったNetflixシリーズに出演。さらに今年の上半期には人気作「ユミの細胞たち」シーズン3が控えるなど、"ネクストブレイク確実"と言っても過言ではない逸材だ。

■"通称・イバンウォン"としても熱視線！第5世代のビジュアルクイーンとの呼び声高いBANG JEE MIN(izna)は、IAN(Hearts2Hearts)とのダンスコラボも実現

「ミュージックバンク(字幕付き) #1281」 (C)KBS

一方、相棒を務めるiznaのBANG JEE MINも、"絵になる美男美女"という言葉が相応しい2ショットからも分かる通り、高身長でスタイル抜群。はっきりとした目鼻立ち、ぷっくりとした唇などゴージャスなルックスは、"第5世代のビジュアルクイーン"との呼び声も高い。

女性MCには、IVEのWONYOUNG(第37代)、LE SSERAFIMのHONG EUNCHAE(第38代)、ILLITのMINJU(第39代)...と、K-POP界屈指の人気グループのメンバーたちが相次いで起用されており、これらの錚々たる顔ぶれにも劣らない華やかな存在感はMCにうってつけだ。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1281」 (C)KBS

ちなみに第5世代のビジュアルクイーンには、最近ではHearts2HeartsのIAN(イアン)、iznaのBANG JEE MIN、ILLITのWONHEE(ウォンヒ)の3名(通称・イバンウォン)が挙げられることが多いが、「#1281」に出演したHearts2HeartsのIANとは早速2ショットでコラボする場面も...。iznaを生み出したオーディション番組「I-LAND2 : N/a」でも高く評価された圧倒的な歌唱力と卓越したダンススキルを持つ実力者だけに、今後も番組のダンスチャレンジなどで活躍してくれることだろう。

■初々しいカップル感！キム・ジェウォン＆BANG JEE MIN(バン・ジミン)の好相性ぶりが窺える"ミューバン恒例"のMC就任記念のコラボステージ

「ミュージックバンク(字幕付き) #1281」 (C)KBS

記念すべきMCデビューとなった「#1281」のオープニングでは恒例のMC就任記念ステージも披露し、ジェウォンとBANG JEE MINは、SECHSKIES(ジェクスキス)の「Couple」をカバー。ハートが散りばめられたパステル調のファンシーなセットにお揃いのイエローニットで登場した2人は、視線を交わしたり、腕を取り合ったり...と、新米カップルのフレッシュなムードを漂わせながらパフォーマンス。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1281」 (C)KBS

パフォーマンスをリードするBANG JEE MINに対し、ダンス面ではややぎこちない部分が見られたものの、さすが俳優というべき豊かな表情で爽やかなエモーションを浮かび上がらせたジェウォン。終始、笑顔あふれる2人のリラックスした様子からは相性の良さが窺えた。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1281」 (C)KBS

その後の挨拶ではジェウォンが「デビュー初期から『ミュージックバンク』のMCをやってみたいと言ってきたので、その夢が叶い、緊張しているけど嬉しい」と語ると、BANG JEE MINも「毎週金曜日が待ち遠しくなりそう」と喜びを言葉にした2人。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1281」 (C)KBS

「ミュージックバンク(字幕付き) #1281」 (C)KBS

「#1281」では、2ndフルアルバム「REVIVE+」のタイトル曲「BLACKHOLE」を引っ提げ、IVEが出演。「ファイティン！」と激励を贈られた"ミューバンMCの先輩"であるWONYOUNGに直接ランキング首位のトロフィーを贈呈した他、1stミニアルバム「BOTH SIDES」をリリースしたNCTのJENO(ジェノ)＆JAEMIN(ジェミン)による新ユニット・NCT JNJMへのインタビューでも、安心感のある進行を見せた。

生放送という緊張感の中にあっても、相手の目を見ながらの会話やノリのいいリアクションを覗かせるなど、2人の朗らかな人柄とMCとしての資質も垣間見え、次週以降への期待を高めた。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

ミュージックバンク(字幕付き)

#1281(韓国放送日：2026年2月27日)

放送日時：2026年3月13日(金)18:35〜、3月14(土)18:20〜

※字幕付き放送は毎週(金)18:35〜、毎週(土)18:20〜

チャンネル：KBS World(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ