高良健吾の妻・田原可南子、豪華な“ひな祭りディナー”公開「お店のようなクオリティ」「お寿司がまんまるで可愛い」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/04】高良健吾の妻でタレント・女優の田原可南子が3月3日、自身のInstagramを更新。ひな祭りの食卓を披露した。
【写真】38歳人気俳優の妻「お店のようなクオリティ」贅沢乗せちらしずし・手まり寿司・お吸い物…豪華な“ひな祭りディナー”
田原は「雛祭りdinner」とつづり、ひな祭りの食卓の様子を複数枚投稿。いくらやサーモン、玉子などが贅沢に乗った彩り豊かなちらし寿司の写真を公開した。さらに、美しく並んだ一口大の手まり寿司、三つ葉の乗った蛤のお吸い物、桜餅といった季節感あふれるメニューを披露。食卓には桃の花も飾られている。
この投稿には「まるでお店のようなクオリティ」「彩りが綺麗で美味しそう」「盛り付けのセンス抜群」「お寿司がまんまるで可愛い」「美しい食卓」といった声が寄せられている。
田原は俳優の高良健吾と2024年10月に結婚とともに、妊娠を報告。2025年3月に第一子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆田原可南子、彩り豊かなひな祭りディナー披露
◆田原可南子の投稿に反響
