千昌夫、子どもたち＆孫娘顔出し「全員モデル級」「美少女っぷりが半端ない」と反響
【モデルプレス＝2026/03/04】歌手の千昌夫が3月3日までに、自身のInstagramを更新。自身の子どもたちや孫娘たちと撮影した写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】78歳ベテラン演歌歌手「美少女っぷりが半端ない」子どもたち＆孫娘顔出し
千は、「＃家族集合」「＃ホノルル」のタグとともに、複数枚の写真を投稿。「次男 ローレンス」と添えられた写真では爽やかな笑顔が印象的な次男との2ショット、「娘たちに囲まれて それぞれお母さん」と言葉を添えた写真では、サングラス姿の長女のナターシャさんと、ビキニにパレオ姿の次女のダニエラさんとの3ショット、そして、「孫娘達と 抱いているのはmina インディ グランパー幸せ」とつづり、栗色の髪が美しい幼い孫娘2人とのショットも投稿している。
この投稿は「幸せが詰まってる」「全員モデル級」「孫娘ちゃんの美少女っぷりが半端ない」「美男美女しかいない」「娘さんたちスタイル抜群」「愛情いっぱい」「両手に花でいい笑顔」などと反響を呼んでいる。
千は1972年にタレントのジョーン・シェパードと結婚し、1988年に離婚。その後、外国人女性と再婚。4人の子どもの父である。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆千昌夫、子ども＆孫娘とのファミリーショット披露
◆千昌夫の投稿に反響
