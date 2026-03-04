「スライムういろう」“ふっかつ”販売!定番のういろう味&コラボ限定のみかん味･キウイ味の3種をセットに【青柳総本家】

「青柳ういろう」「カエルまんじゅう」などの菓子を製造･販売している青柳総本家は、スマホ向け位置情報ゲーム『ドラゴンクエストウォーク』の6.5周年にあわせて、スクウェア･エニックスと共同開発した「スライムういろう」(1箱3個入、税込972円)を復活販売する。

青柳総本家 エスカ直営店･大須本店とオンラインショップでは2026年3月12日から、その他店舗では3月14日以降順次発売する。販売期間は6月14日までを予定しているが、商品が無くなり次第、販売終了となる。

【すべての画像はこちら】まるで本物のスライムのようなデザインの「スライムういろう」3種のセット/エスカ直営店は店内装飾がドラゴンクエストウォークコラボ仕様に!

〈まるで本物のスライムのようなオリジナルういろう〉

スマートフォン向け位置情報ゲーム『ドラゴンクエストウォーク』は、ドラゴンクエストの世界と化した現実世界を歩いて冒険できるRPGゲーム。

今回復活販売する「スライムういろう」は、ゲーム内のランドマークである「熱田神宮」に行くことでもらえるおみやげ(ういろう)をリアルに再現したもの。青柳らしさの残るコラボパッケージの中に、同品限定のオリジナルういろう3種を詰め合わせた。

ういろうのフレーバーは、定番のういろう味に加え、コラボ限定のみかん味･キウイ味の全3種。いずれも合成着色料を使っていない。ういろうの包み紙にはスライムの顔をデザインし、まるで本物のスライムのような見た目に仕上げた。

スライムういろう

【セット内容】

コラボ限定オリジナルういろう3個入り

･スライム(定番ういろう)

･スライムベス(みかん味)

･ライムスライム(キウイ味)

【商品価格】

972円(税込)

【賞味期限】

製造日より20日間

【販売期間】

2026年3月12日〜2026年6月14日

【販売店舗】

･青柳総本家3店舗(大須本店、エスカ直営店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店)

･PLUSTA名古屋中央店

･PLUSTA Gift名古屋中央

･PLUSTA名古屋桜通南

･PLUSTA名古屋太閤北顔江尾

･PLUSTA Gift名古屋北待合

･PLUSTA Gift名古屋南待合

･PLUSTA Gift カルミア店

･PLUSTA豊橋幹線改札口

･PLUSTA三河安城

･プレシャスデリ&ギフト金山

･中部国際空港 銘品館

･ANA FESTA中部店

･県営名古屋空港スカイショップ翼

･名古屋城内2店舗(正門横売店、内苑売店)

･刈谷ハイウェイオアシス

･豊田上郷SA上り

･新東名岡崎SA

･イオン大高店

･イオンスタイル(ナゴヤドーム前、ワンダーシティ、長久手、熱田、名古屋則武)

･アピタ西尾店

･トヨタ生協共同組合 メグリア本店

･あつた小町 by Pare Marche

※青柳総本家 エスカ直営店、大須本店以外は3月14日以降順次発売。

･オンラインショップ

オンラインショップは、2026年3月12日11時から販売開始予定。1人2個まで購入できる。発送は4月から行う。

また、エスカ直営店では店内装飾がドラゴンクエストウォークコラボ仕様になっている。青柳総本家直営店舗(エスカ店、大須本店)では、期間中、ドラゴンクエスト関連の公式グッズも販売している。

■青柳総本家 オンラインショップ