「スライムういろう」“ふっかつ”販売!定番のういろう味&コラボ限定のみかん味･キウイ味の3種をセットに【青柳総本家】
「青柳ういろう」「カエルまんじゅう」などの菓子を製造･販売している青柳総本家は、スマホ向け位置情報ゲーム『ドラゴンクエストウォーク』の6.5周年にあわせて、スクウェア･エニックスと共同開発した「スライムういろう」(1箱3個入、税込972円)を復活販売する。
青柳総本家 エスカ直営店･大須本店とオンラインショップでは2026年3月12日から、その他店舗では3月14日以降順次発売する。販売期間は6月14日までを予定しているが、商品が無くなり次第、販売終了となる。
【すべての画像はこちら】まるで本物のスライムのようなデザインの「スライムういろう」3種のセット/エスカ直営店は店内装飾がドラゴンクエストウォークコラボ仕様に!〈まるで本物のスライムのようなオリジナルういろう〉
スマートフォン向け位置情報ゲーム『ドラゴンクエストウォーク』は、ドラゴンクエストの世界と化した現実世界を歩いて冒険できるRPGゲーム。
今回復活販売する「スライムういろう」は、ゲーム内のランドマークである「熱田神宮」に行くことでもらえるおみやげ(ういろう)をリアルに再現したもの。青柳らしさの残るコラボパッケージの中に、同品限定のオリジナルういろう3種を詰め合わせた。
ういろうのフレーバーは、定番のういろう味に加え、コラボ限定のみかん味･キウイ味の全3種。いずれも合成着色料を使っていない。ういろうの包み紙にはスライムの顔をデザインし、まるで本物のスライムのような見た目に仕上げた。
【セット内容】
コラボ限定オリジナルういろう3個入り
･スライム(定番ういろう)
･スライムベス(みかん味)
･ライムスライム(キウイ味)
【商品価格】
972円(税込)
【賞味期限】
製造日より20日間
【販売期間】
2026年3月12日〜2026年6月14日
【販売店舗】
･青柳総本家3店舗(大須本店、エスカ直営店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店)
･PLUSTA名古屋中央店
･PLUSTA Gift名古屋中央
･PLUSTA名古屋桜通南
･PLUSTA名古屋太閤北顔江尾
･PLUSTA Gift名古屋北待合
･PLUSTA Gift名古屋南待合
･PLUSTA Gift カルミア店
･PLUSTA豊橋幹線改札口
･PLUSTA三河安城
･プレシャスデリ&ギフト金山
･中部国際空港 銘品館
･ANA FESTA中部店
･県営名古屋空港スカイショップ翼
･名古屋城内2店舗(正門横売店、内苑売店)
･刈谷ハイウェイオアシス
･豊田上郷SA上り
･新東名岡崎SA
･イオン大高店
･イオンスタイル(ナゴヤドーム前、ワンダーシティ、長久手、熱田、名古屋則武)
･アピタ西尾店
･トヨタ生協共同組合 メグリア本店
･あつた小町 by Pare Marche
※青柳総本家 エスカ直営店、大須本店以外は3月14日以降順次発売。
･オンラインショップ
オンラインショップは、2026年3月12日11時から販売開始予定。1人2個まで購入できる。発送は4月から行う。
また、エスカ直営店では店内装飾がドラゴンクエストウォークコラボ仕様になっている。青柳総本家直営店舗(エスカ店、大須本店)では、期間中、ドラゴンクエスト関連の公式グッズも販売している。
■青柳総本家 オンラインショップ