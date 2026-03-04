

阿部好広さんと木村葵来選手

ミラノ・コルティナオリンピックスノーボード・男子ビッグエアで金メダルを獲得した岡山市出身の木村葵来選手。オリンピック後初めて地元・岡山に戻り、多くの祝福を受けました。

2026年2月8日、母校の倉敷翠松高校で開かれたパブリックビューイング。ひと際喜びを爆発させていたのが、阿部好広さんです。

（阿部好広さん）

「ひとつずつ登ってきたんで、跳んで駆け足で行ったタイプじゃなかったんで、それをずっと見ていたんで、感動して鳥肌が立ちっぱなしです」

岡山市でスノーボードショップを経営する阿部さん。店に併設する練習場に木村選手は子どもの頃から通っていて、その努力をずっとそばで見守ってきました。

3日朝、岡山に帰ってきた木村選手。テレビ出演などを終えて夜、阿部さんの元を訪れました。

（木村葵来 選手）

「メダル見ます？」

（阿部好広さん）

「これをずっとね、オリンピックの3年くらい前から狙っていたんで、取ってくれると思った」

思い出話に花を咲かせていると、練習場でスケートボードの練習をしていた子どもたちが木村選手のもとへ。即席のサイン会が始まりました

（子どもは―）

「もうこのヘルメット使えんくなった！」

「（Q.葵来くん見てた？）葵来くんいつもテレビ見とる。（Q.かっこいい？）かっこいい」

（記者）

「子どものころから知っているじゃないですか。その子が今、子どもにサインして……」

（阿部好広さん）

「夢を与えてますからね。あの葵来が……本当にパワーもらいましたね」

（木村葵来 選手）

「うれしい限りですね。スケートボードの子どもたちなんでスケートボードもしながら、冬はスノーボードとかスキー場に行ってスノーボードしてほしいなっていう気持ちはあります」

その後、ショップには両親も合流。改めて家族そろって金メダルの報告です。

（母・利美さん）

「（Q.かけたのは初？）はい。重たいですね～。よう取ったね」

（父・友浩さん）

「（Q.かけないんですか？）僕は選手を引退してからかけてほしいですね。現役やっている時は彼のものなんで……」

（木村葵来 選手）

「じゃあかけんわ（笑）」