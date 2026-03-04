ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国政協第14期全国委第4回会議が開幕 中国政協第14期全国委第4回会議が開幕 中国政協第14期全国委第4回会議が開幕 2026年3月4日 18時4分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ４日、北京の人民大会堂で開幕した政協第１４期全国委第４回会議。（北京＝新華社記者／申宏） 【新華社北京3月4日】中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会第4回会議が4日、北京の人民大会堂で開幕した。４日、北京の人民大会堂で開幕した政協第１４期全国委第４回会議。（北京＝新華社記者／姚大偉）４日、北京の人民大会堂で開幕した政協第１４期全国委第４回会議。（北京＝新華社記者／岳月偉）４日、北京の人民大会堂で開幕した政協第１４期全国委第４回会議。（北京＝新華社記者／劉彬）４日、北京の人民大会堂で開幕した政協第１４期全国委第４回会議。（北京＝新華社記者／申宏）４日、北京の人民大会堂で開幕した政協第１４期全国委第４回会議。（北京＝新華社記者／李賀）４日、北京の人民大会堂で開幕した政協第１４期全国委第４回会議。（北京＝新華社記者／劉衛兵）４日、北京の人民大会堂で開幕した政協第１４期全国委第４回会議。（北京＝新華社記者／姚大偉）４日、北京の人民大会堂で開幕した政協第１４期全国委第４回会議。（北京＝新華社記者／岳月偉）４日、北京の人民大会堂で開幕した政協第１４期全国委第４回会議。（北京＝新華社記者／張領）４日、北京の人民大会堂で開幕した政協第１４期全国委第４回会議。（北京＝新華社記者／王曄）４日、会議に出席した全国政協委員ら。（北京＝新華社記者／申宏）４日、会議に出席した全国政協委員ら。（北京＝新華社記者／申宏）４日、政協第１４期全国委員会第４回会議を取材する記者ら。（北京＝新華社記者／李賀）４日、会議に出席した全国政協委員ら。（北京＝新華社記者／劉衛兵）４日、会議に出席した全国政協委員ら。（北京＝新華社記者／申宏）４日、会議に出席した全国政協委員ら。（北京＝新華社記者／陳益宸） リンクをコピーする みんなの感想は？