４日、北京の人民大会堂で開幕した政協第１４期全国委第４回会議。（北京＝新華社記者／申宏）

【新華社北京3月4日】中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会第4回会議が4日、北京の人民大会堂で開幕した。

４日、会議に出席した全国政協委員ら。（北京＝新華社記者／申宏）

４日、政協第１４期全国委員会第４回会議を取材する記者ら。（北京＝新華社記者／李賀）

４日、会議に出席した全国政協委員ら。（北京＝新華社記者／劉衛兵）

